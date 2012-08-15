《香港重要政经日程》--8月15日-8月20日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
=====================今日香港主要政经消息==========================
8月15日(周三)
-- 中国雨润食品(1068.HK)公布中期业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布首季业绩.
-- 山东威高(1066.HK)公布中期业绩.
-- 腾讯控股(0700.HK)公布中期业绩.
-- 青岛啤酒(0168.HK)公布中期业绩.
-- 联合水泥(1312.HK)公布中期业绩.
-- 澳科控股(2300.HK)公布中期业绩.
-- 合生元(1112.HK)公布中期业绩.
-- 中国利郎(1234.HK)公布中期业绩.
-- 中油燃气(0603.HK)公布中期业绩.
-- 中国制药(1093.HK)公布中期业绩.
-- 华人置业(0127.HK)公布中期业绩.
-- 中信国际电讯(1883.HK)公布中期业绩.
-- 大昌行(1828.HK)公布中期业绩.
-- 达芙妮国际(0210.HK)公布中期业绩.
-- 远东环球(0830.HK)公布中期业绩.
-- 佐丹奴(0709.HK)公布中期业绩.
-- 海港企业(0051.HK)公布中期业绩.
-- 泓淋科技(1087.HK)公布中期业绩.
-- 茂业百货(0848.HK)公布中期业绩.
-- 路迅通(0888.HK)公布中期业绩.
-- 精电(0710.HK)公布中期业绩.
-- 第一视频(0082.HK)公布中期业绩.
-- 西部水泥(2233.HK)公布中期业绩.
-- 越秀交通(1052.HK)公布中期业绩.
--09:30 海信科龙(0921.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 豪特保健(6880.HK)周年股东大会.
--11:00 必瘦站(1830.HK)周年股东大会.
*--11:00 三一国际(0631.HK)业绩记者会.
--11:30 路迅通(0888.HK)特别股东大会.
--15:45 慕诗国际(0130.HK)周年股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月16日(周四)
-- 公布5-7月失业率.
-- 中国移动(0941.HK)公布中期业绩.
-- 中信泰富(0267.HK)公布中期业绩.
-- 广州富力地产(2777.HK)公布中期业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布首季业绩.
-- 雅居乐地产(3383.HK)公布中期业绩.
-- 亚洲水泥(0743.HK)公布中期业绩.
-- 建业地产(0832.HK)公布中期业绩.
-- 中国电力新能源(0735.HK)公布中期业绩.
-- 海通国际(0665.HK)公布中期业绩.
-- 哈尔滨电气(1133.HK)公布中期业绩.
-- 香港华人(0665.HK)公布中期业绩.
-- 力宝华润(0156.HK)公布中期业绩.
-- 力宝(0226.HK)公布中期业绩.
-- 自然美(0157.HK)公布中期业绩.
-- 泓富产业信托(0808.HK)公布中期业绩.
-- 赛得利1768.HK公布中期业绩.
-- 远洋地产(3377.HK)公布中期业绩.
-- SOHO中国(0410.HK)公布中期业绩.
-- 九兴控股(1836.HK)公布中期业绩.
-- 台泥国际(1136.HK)公布中期业绩.
-- 创科实业(0669.HK)公布中期业绩.
-- 雅士利(1230.HK)公布中期业绩.
-- 优源控股(2268.HK)公布中期业绩.
--10:00 中国燃气(0384.HK)周年及特别股东大会.
--10:00 耀才证券(1428.HK)周年股东大会.
--10:00 资本策略地产(0497.HK)周年股东大会.
--10:00 盈进集团(1386.HK)周年股东大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)周年股东大会.
--11:00 包浩斯国际(0483.HK)周年股东大会.
--11:00 迪生创建(0113.HK)周年股东大会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)特别股东大会.
8月17日(周五)
-- 招商银行(3968.HK)公布中期业绩.
-- 中国太保(2601.HK)公布中期业绩.
-- 华润创业(0291.HK)公布中期业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布中期业绩.
-- 重庆农商行(3618.HK)公布中期业绩.
-- 龙湖地产(0960.HK)公布中期业绩.
-- 凤凰卫视(2008.HK)公布中期业绩.
-- 招金矿业(1818.HK)公布中期业绩.
-- 中信大锰(1091.HK)公布中期业绩.
-- 好孩子(1086.HK)公布中期业绩.
-- 江苏宁沪(0177.HK)公布中期业绩.
-- 鹰君(0041.HK)公布中期业绩.
-- 合景泰富(1813.HK)公布中期业绩.
-- 深圳高速公路(0548.HK)公布中期业绩.
-- 中石化冠德(0934.HK)公布中期业绩.
-- 中国外运(0598.HK)公布中期业绩.
-- 魏桥纺织(2698.HK)公布中期业绩.
-- 天能动力(0819.HK)公布中期业绩.
-- 港华燃气(1083.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国钼业(3993.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 专业旅运(1235.HK)周年股东大会.
--10:30 德祥地产(0199.HK)周年股东大会.
--11:00 金利丰(1031.HK)周年股东大会.
8月20日(周一)
-- 华润电力(0836.HK)公布中期业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布中期业绩.
-- 合和(0054.HK)公布中期业绩.
-- 中国财险(2328.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布中期业绩.
-- 永晖焦煤(1733.HK)公布中期业绩.
-- 中升控股(0881.HK)公布中期业绩.
-- 申洲国际(2313.HK)公布中期业绩.
-- 神冠(0829.HK)公布中期业绩.
-- 合和基建(0747.HK)公布中期业绩.
-- 海天国际(1882.HK)公布中期业绩.
-- 香港中旅(0308.HK)公布中期业绩.
-- 中国包装集团(0572.HK)公布中期业绩.
-- 首创置业(2868.HK)公布中期业绩.
-- 中海石油化学(3983.HK)公布中期业绩.
--09:00 大唐发电(0991.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 碧生源(0926.HK)股东特别大会.
--10:00 宏安(1222.HK)特别股东大会.
--10:00 美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:15 中国太保(2601.HK)业绩记者会.
--14:30 银基集团(0886.HK)周年股东大会.
--16:00 深圳高速(0548.HK)业绩记者会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
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