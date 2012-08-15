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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:37 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月15日

路透香港8月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高2.71点,或0.02%,报13,172.14点.因市场在连续上涨后出现疲态.[ID:nSB8558237]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  200.200   -1.38      20146            15.528      -0.33
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.790    1.70      55676             3.348      -1.54
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   59.300    1.80     284995            91.990      -0.61
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.950   -0.19      70317            21.692      -0.95
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  125.580    0.00      29230             9.740      -0.41
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   96.340    1.20      31834             7.472       0.03
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.560    0.18     242243            69.124       0.47
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.560    1.38      17806             4.154      -0.62
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.240    1.56     126666            12.596      -0.82
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.900   -1.00      28113            12.333      -0.86
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.960    2.27      20215             5.422      -0.88
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.710    0.86       4809             3.833      -1.21
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.400    1.75       5344             1.350     -50.56
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.750   -1.13      23525             0.271      -4.75 (完)

  --整理 雷美珍

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