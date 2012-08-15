《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港8月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高2.71点,或0.02%,报13,172.14点.因市场在连续上涨后出现疲态.[ID:nSB8558237] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 200.200 -1.38 20146 15.528 -0.33 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.790 1.70 55676 3.348 -1.54 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 59.300 1.80 284995 91.990 -0.61 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.950 -0.19 70317 21.692 -0.95 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.580 0.00 29230 9.740 -0.41 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.340 1.20 31834 7.472 0.03 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.560 0.18 242243 69.124 0.47 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.560 1.38 17806 4.154 -0.62 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.240 1.56 126666 12.596 -0.82 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.900 -1.00 28113 12.333 -0.86 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.960 2.27 20215 5.422 -0.88 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.710 0.86 4809 3.833 -1.21 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.400 1.75 5344 1.350 -50.56 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.750 -1.13 23525 0.271 -4.75 (完) --整理 雷美珍
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即