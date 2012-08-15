《香港报摘》--其他报纸重要消息8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
* 明报:
--停牌逾一个月的雷士照明(2222.HK)称两名来自德国施耐德(SCHN.PA)的高管顺应员工要求而下台,并委任三名现任副总裁成立管理委员会掌管日常事务.其股份今天复牌.
* 星岛日报:
--香港政府将于本周五推出两幅分布于将军澳及坪洲项目进行招标,市场人士估计两地合计市值逾22亿港元.
--中国移动(0941.HK)总裁李跃称,公司未来将会投放更多资源在拓展国际海底电缆,估计金额可能达20亿港元,同时中移动现正向香港政府申请兴建多一个网络中心.
* 苹果日报:
--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)今年首七个月累计原保险保费收入约2,033亿元人民币,按年减少5.57%.
--中国南车(1766.HK)(601766.SS)现任董事长及副总裁将宣布退休,并由集团两名执行董事接任.
* 东方日报:
--广州药业(0874.HK)(600332.SS)子公司王老吉大健康于本月12日收到北京市第一中级人民法院的民事应诉通知书,法院已受理广东加多宝起诉王老吉大健康擅自使用知名商品特有名称、包装及装潢纠纷一案.
--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)今年首七个月商品煤产量6,427万吨,按年增6.2%;焦炭产量则下跌13.8%至106万吨.
* 文汇报:
--中国电力(2380.HK)截至今年6月底止中期净利5.48亿元人民币,较去年同期大幅增加33.12%.
--盈德气体(2168.HK)今年上半年的零售气体业务收入按年减少23.5%,集团预计下半年零售气体的销售量及售价都会与上半年相若.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即