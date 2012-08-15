《香港报摘》--其他报纸重要消息8月15日

* 明报:

--停牌逾一个月的雷士照明(2222.HK)称两名来自德国施耐德(SCHN.PA)的高管顺应员工要求而下台,并委任三名现任副总裁成立管理委员会掌管日常事务.其股份今天复牌.

* 星岛日报:

--香港政府将于本周五推出两幅分布于将军澳及坪洲项目进行招标,市场人士估计两地合计市值逾22亿港元.

--中国移动(0941.HK)总裁李跃称,公司未来将会投放更多资源在拓展国际海底电缆,估计金额可能达20亿港元,同时中移动现正向香港政府申请兴建多一个网络中心.

* 苹果日报:

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)今年首七个月累计原保险保费收入约2,033亿元人民币,按年减少5.57%.

--中国南车(1766.HK)(601766.SS)现任董事长及副总裁将宣布退休,并由集团两名执行董事接任.

* 东方日报:

--广州药业(0874.HK)(600332.SS)子公司王老吉大健康于本月12日收到北京市第一中级人民法院的民事应诉通知书,法院已受理广东加多宝起诉王老吉大健康擅自使用知名商品特有名称、包装及装潢纠纷一案.

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)今年首七个月商品煤产量6,427万吨,按年增6.2%;焦炭产量则下跌13.8%至106万吨.

* 文汇报:

--中国电力(2380.HK)截至今年6月底止中期净利5.48亿元人民币,较去年同期大幅增加33.12%.

--盈德气体(2168.HK)今年上半年的零售气体业务收入按年减少23.5%,集团预计下半年零售气体的销售量及售价都会与上半年相若.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]