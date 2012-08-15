〔香港个股〕华人置业澳门项目批地遭宣告无效,可于15日内提出声明异议

路透香港8月15日电---香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)表示,已接获通知澳门行政长官已宣告五幅涉及澳门前高官欧文龙贪污案的土地批给合同的相关修改行为无效,华置可于15日内提出声明异议.

该五幅土地现由华置发展为"御海.南湾"的高档住宅项目,公司并已就项目作出28亿港元投资,并已预售逾300个单位,已收取订金3.84亿港元.[ID:nSH0108109]澳门政府的决定,意味着华置所作的投资可能就此化为乌有.

"本集团现正就决定通知及应采取的适当行动谘询法律意见."华置在声明中称.

澳门土地工务运输局于周二发出该通知,华置可于15日内提出声明异议,并可向中级法院提出上诉.

华置主席刘銮雄亦因该住宅项目土地取得可能涉及不法,而遭到澳门检察官提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉,但刘銮雄否认指控.

华置股价周二收报9.3港元,过去一个月涨3.6%,三个月则挫逾14%.(完)

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