〔港报社评〕钓鱼台武力冲突危机达风险高点--信报8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
中日两国就钓鱼台主权之争,中港台民间保钓人士前往岛屿宣示主权,以抗衡日本"守护日本领土行动起来议员联盟"登岛计划.日本拟出动自卫队介入,令钓鱼台争端引发中日武力潜在冲突的危机达到了一个新危险高点.
挑起今次争端升温,在于日本朝野在主权冲突问题上采取连串风险行为.自东京都知事石原慎太郎今年入夏后高调宣布购买钓鱼台以来,日本朝野各种势力即告蠢蠢欲动,摩拳擦掌.中国“环球时报”昨天的社评,"坚决反对日本在任何情况下出动自卫队对付中国民间人士",无疑点出了问题的骨节眼.
面对中国在东亚崛起,日本朝野难免有芒刺在背之感.日本通过中日钓鱼台之争,扩大军事力量,加强自卫队在传统安全领域的角色,战略意图十分明显.日本利用中日钓鱼台争端之机,从主权之争到中国威胁,而最终据此撕破宪法第九条的军事发展枷锁,重构政治军事强国战略,从法律维度隐然挺进军事层面.
据报道,自卫队统合幕僚长岩崎茂日前已下命令,要求海陆空三军尽快制定防卫钓鱼台的应对作战计划.可以说,目前危机演化的关键,在于中港台民间保钓人士,在缺乏强大支援下,最终无功回航后,日本会否乘机对钓鱼岛进行更有效的控制,甚至派自卫队登岛守卫.
照发展形势看,主权之争已危及中日关系的稳定性.如今日本风险行动不停,撕破宪法对扩展军力限制的用心不息,中国被动的守势最终无法适应形势的变化,令钓鱼岛主权之争逐步实质成为东亚最危险的军事冲突点.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即