〔港报社评〕日本侵华战败67年,今又步步进逼钓岛--明报8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
这次保钓行动,本来憧憬两岸四地保钓船和人士会师,到钓鱼岛海域宣示主权,但是,在两岸政府阻挠下,大陆和中国台湾的保钓船将缺席,香港保钓船“启丰二号”只能孤身上路.今次,日本原本严阵以待,准备拦截中国人的保钓船,现在只有一艘“来犯”,对海上保安厅船舰不会构成太太威胁,两岸政府的保钓表现,使人失望.
今日是8月15日,对于保钓有另一层意义.上世纪30、40年代,日本发动侵略战争,给中国等亚洲国家带来深重灾难,67年前的今日,日本无条件投降,但是,日本对这段不光彩历史,并未深刻反省,沉缅于错误的历史观,每逢此日,一些日本政客到供奉甲级战犯的靖国神社参拜.
在中国,不乏专家学者认为钓岛主权争议升温,参拜靖国神社,不足为虑.不过,日本政客参拜靖国神社,伤害中国人民、亚洲人民感情,结合日本政府正在拟定作战计划占夺钓鱼岛,种种事态,起码应该警醒专家学者,其实日本整体本就沉浸在错误历史观的氛围中,战后与中国的交往,从来就没有真心诚意过.
特区政府坚持按既定政策,推展国民教育,特首梁振英说学校可以自订教材,我们认为,日本侵华、在靖国神社供奉甲级战犯,以至要占夺钓鱼岛等事态,是极佳的国民教育素材.期望有心人以这些素材编订教材,供教师采用,让学生从认识历史到认识中国人身分,肯定较强行灌输要学生“爱党爱国”的国民教育,更能得到家长和市民接受.(A04)
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路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即