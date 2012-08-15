〔港报社评〕两岸三地保钓警告日本--文汇报8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
近日两岸三地民间发起保钓活动.日方早前曾宣称,为阻止中国的保钓人士登岛,可能出动自卫队.日本目前内外交困,借钓鱼岛问题挑战中国底线、转移内部矛盾的玩火行为,只会激起中国的愤怒,引起周边国家对日本军国主义复辟的警惕,势必令日本在国际上更加孤立.
此次钓鱼岛的争议升温,完全是日本一手造成.从东京都知事石原慎太郎宣布将购买钓鱼岛,日本地方议员登岛,到日本中央政府欲将钓鱼岛国有化传闻,无不充满强烈的挑衅意味,近日流露以军事手段霸占钓鱼岛之意,更是令人忍无可忍.
其实,日本正面临内外交困的局面,内部因为增加消费税的问题,导致政党分裂,政府民望每下愈况,执政地位摇摇欲坠;对外与俄罗斯在北方四岛、与韩国在独岛的领土纠纷再趋升温.此时日本再在钓鱼岛问题上挑衅中国,必然会遭到中国强硬的反制.出于民族自尊和共同利益,中国台湾、香港必然与祖国大陆站在同一战线,而事实也证明了如此,日本与周边国家交恶,难逃被孤立的局面.因此,日本激化钓鱼岛危机不但占不到任何便宜,只会弄巧成拙.
今日适逢日本宣布无条件投降67周年的纪念日,受过日本铁蹄蹂躏的亚洲大多数国家对惨痛的历史刻骨铭心.令亚洲各国担忧的是,日本从来没有深刻反省自己的过错,相反近年不断突破和平宪法的约束,在周边领土纠纷中摆出不友好的姿态.这不能不让人警惕,亚洲各国不能不携手反对日本军国主义复辟,防范其再度成为破坏地区和平稳定的源头.(A04)
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路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即