〔港报社评〕两岸三地保钓警告日本--文汇报8月15日

近日两岸三地民间发起保钓活动.日方早前曾宣称,为阻止中国的保钓人士登岛,可能出动自卫队.日本目前内外交困,借钓鱼岛问题挑战中国底线、转移内部矛盾的玩火行为,只会激起中国的愤怒,引起周边国家对日本军国主义复辟的警惕,势必令日本在国际上更加孤立.

此次钓鱼岛的争议升温,完全是日本一手造成.从东京都知事石原慎太郎宣布将购买钓鱼岛,日本地方议员登岛,到日本中央政府欲将钓鱼岛国有化传闻,无不充满强烈的挑衅意味,近日流露以军事手段霸占钓鱼岛之意,更是令人忍无可忍.

其实,日本正面临内外交困的局面,内部因为增加消费税的问题,导致政党分裂,政府民望每下愈况,执政地位摇摇欲坠;对外与俄罗斯在北方四岛、与韩国在独岛的领土纠纷再趋升温.此时日本再在钓鱼岛问题上挑衅中国,必然会遭到中国强硬的反制.出于民族自尊和共同利益,中国台湾、香港必然与祖国大陆站在同一战线,而事实也证明了如此,日本与周边国家交恶,难逃被孤立的局面.因此,日本激化钓鱼岛危机不但占不到任何便宜,只会弄巧成拙.

今日适逢日本宣布无条件投降67周年的纪念日,受过日本铁蹄蹂躏的亚洲大多数国家对惨痛的历史刻骨铭心.令亚洲各国担忧的是,日本从来没有深刻反省自己的过错,相反近年不断突破和平宪法的约束,在周边领土纠纷中摆出不友好的姿态.这不能不让人警惕,亚洲各国不能不携手反对日本军国主义复辟,防范其再度成为破坏地区和平稳定的源头.(A04)