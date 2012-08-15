〔港报社评〕寻找"中药港"外新方向--星岛日报8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
政府昨宣布成立中医药发展委员会筹备小组,打从首任行政长官董建华,提出发展国际中医药中心,十多年来香港一直朝这方向发展,关键在于政府和社会愿意投放多少资源,促进和加快提升中医中药的医疗质素和产业价值.
虽然中药港地标胎死腹中,但是香港开始致力为中医药发展打好基础,导致今天的发展条件远比当年成熟.经过十多年的努力,中医方面成立了类似西医的业界监管组织,有大学提供比较有系统的中医药教学和研究,中药方面则有上了轨道的国际级标准检测设施和制度.
在这个远比当年坚实的基础上,香港中医药事业发展方向可以比当年多元化,不只是增加中成药研发贸易和开拓国际健康食品市场,或者发展成旅游手信品牌,还可以作为医疗产业的一部分,提供亚洲区别具特色的中西医结合服务选择.
中医药作为产业,有相当大的开拓空间,中国在中药方面早已起步,澳门大学也从香港挖角,打算日后在横琴开展中医药研究.香港的发展条件比较优厚,不欲在竞争中落后,政府摆出了锐意发展的态度,业界初步反应正面,提出不少建议和要求,包括人才培训和医院建设.
在培训人才和提升质素方面,业界提出改善在职进修途径和发展更多专科,大学则希望有一所中医教学医院,另有建议兴建主要用作疗养调理的复康中医院.政府初步考虑调拨资源补贴,例如提供土地.由于不可能百分百满足业界要求,不但资源分配工夫要做好,避免重蹈数码港的覆辙,还可以设法吸引民间资源投入参与.(A04)
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* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即