〔港报财经评论〕投资者厌恶财技--信报8月15日

投资者厌恶财技 /习广思

憧憬这回事,是市场永远解释不了的谜.持续的放水期望正在股票价格上不断反映,欧央行行长德拉吉在媒体消失了近两个星期,正好为市场提供大量憧憬空间,但市场的期望最终须要有一个答案,然而欧洲政客善于制造失望.欧洲在过去两年推出一连串救市措施,期望为市场带来炒作,最终却招来失望.即使是欧央行颇获好评的两轮LTRO,亦只为市场带来约3个月的刺激.况且套用当日市场炒作QE2的路数,到央行真正出招放水,市场反会借好消息出货,看看今次炒央行放水会否历史重演.港股仍处于好淡拉锯的局面,恒指昨天早段呈胶着,午后在蓝筹股带动下急速反攻,以接近全日高位20,291点收市,上升210点,大市成交额561亿港元.市场尽挟蓝筹股,地产股高处未算高,但已见超买,午后中国内地公布7月用电量按月上升10%,德国第二季GDP按季上升0.3%,落后的内银股即见资金轮动流入.看好的投资者炒反弹,有余未尽,牛熊阴谋论,20,600点这个熊证重货区高位是否反弹的终点?

太古地产(1972.HK)大股东在禁售期过后配股,是在市场预料之内.近期有多间公司宣布抽水(集资),投资者宜留意抽水过后的股价表现.中国建筑(3311.HK)自上月中配股后,股价急升穿配股前高位,主要是因为市场憧憬母公司日后注资.创科(0669.HK)早前配股套现近6亿港元,股价很快回升,并挑战去年高位,虽然创科估值并不便宜,但却是憧憬联储局救楼市的最佳副产品.资本市场本来就是财技世界,股东配股抽水无可厚非,但投资者买股票都想买得安心、持有得放心,最怕公司施展复杂财技,冠君(2778.HK)就是一个例子.

今年以来,市场追捧房托,领汇(0823.HK)备受追捧,因其拥有公用股、收息股等特点,但房托股价虽高,却不是没有风险.先有越秀房托(0405.HK)停牌19日后宣布”蛇吞象”,向母公司购入广州IFC,市场质疑越房接阿妈的贵价货,但最终收购仍获通过,可惜输掉投资者信心.越房股价几经挣扎,终于回到50天线,但仍未返回收购前高位.另一只跑输大市的房托冠君,旗下资产及业务表现均稳定,股价长期跑输是因为旗下花旗银行广场出租率下跌.冠君早前公布中期业绩,半年多赚13%,每基金单位分派11.61港仙,以昨日收市价3.38港元计,年分派息率近6.8厘.(B02)

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德数据弱欧罗未大跌 /苏子

昨天亚洲市欧罗兑美元继续在10天SMA支持获得不俗的承接力,欧洲入市前已企稳在1.235水平以上波动.而昨天亚洲市欧罗兑美元造好的其中一个原因,则与市场上有传言指出,部分亚洲央行正在多元化她们的外汇储备,近期经常抛售美元并买入欧罗有关.昨天欧洲入市后,欧罗兑美元曾一度突破上日的1.2373高位,最高曾见1.2385水平,可惜欧罗兑美元却未能在突破上日高位后,趁机进一步突破50天SMA的1.2393关键阻力,回落至1.2355水平.昨天欧洲市早段欧罗兑美元未能趁机向上作出重大突破的主因,则与德国公布8月份ZEW经济预期指数跌至负25.5,远较市场预期的负19.3为差有关.而且此数据已经是连续四个月下跌,并且已跌至今年最低水平,这反映未来六个月德国经济情况将会继续转差,但由于欧洲及日本近日均处于浓厚的假日气氛,影响汇市交投,故欧罗兑美元在交投清淡的市况下,暂时在10天SMA及50天SMA间反覆争持,未见出现急跌情况.

目前市场可以有不同的理由把欧罗兑美元的短期走势舞高弄低,市场上不少投资者正在注视着欧罗兑美元能否有动力突破50天SMA阻力,但从昨天欧罗兑美元在德国公布较差的ZEW数据后的跌幅只有大约20多点子,未能迅即急跌至10天SMA支持附近来看,似乎汇价稍后仍有动力再度挑战50天SMA阻力.一旦成功突破此阻力,相信汇价将会考验上周初所造的1.2443高位甚至1.25心理关口.不过,若然稍后欧罗兑美元一直未能顺利突破50天SMA阻力,或只是出现假突破,且在回落至10天SMA支持后可以迅即跌至20天SMA支持以下波动及收市的话,那便要提防众多的欧罗大看淡的投资者将再次发难,使到欧罗汇价的抛售压力一下子急增,从而使到欧罗兑美元朝着20天保历加通道的1.2085底部支持,以及1.204的今年低位迈进.

纽元兑美元经过上月25日至27日的连续三天急升,近日主要在0.8065-0.8222间上落,并且令到日线图呈现一个小型头肩顶的不利形态.留意纽元兑美元近日的反覆区底部支持刚好与20天SMA支持相若.因此,如纽元兑美元稍后可以明显跌破0.8065支持,预料短期内将出现一个较为明显的下跌浪,相信后市会跌破0.8心理关口,并下试100天SMA支持.(B07)