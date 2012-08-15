〔港报财经评论〕中移动红底股渐近--经济日报8月15日

中移动红底股渐近 /林瑞芬

港股续在自制波幅,周一借预期中国内地没降准减息,失落而回.至昨日借德法第2季GDP数据胜预期,恒指回升1%至20,291收市,扣除配股的太古地产(1972.HK)特别大交易逾百亿港元,大市成交额为447亿港元.9月前的政策真空期,没有消息公布,仍可自娱是当好消息.虽知有消息公布,没有了憧憬空间,对冲基金可有另一种玩法,以出招力度不给力为由也可大杀落.中、美、欧未出招前音乐在播,现在如玩股市音乐椅.到出实招音乐停下,大家就要懂得执生.鸡仔注买卖博餐晏,肉搏则免.

说回大市,昨早是先触高位,临近尾市再冲高位,有解画是因德、法第2季GDP数据较预期为好.德国第2季GDP初值按季增长0.3%,优于市场预期增0.2%.法国第2季GDP零增长但没有衰退,被指执身彩.然而,第2季数据是过去式,且听德国央行一发言人对路透表示,已有迹象显示,下半年该国经济增速或有所下滑.而具前瞻性的德国ZEW经济景气判断指数则连续4个月下跌,8月为负25.5,7月为负19.6,预示未来6个月经济将降温.数据实情不利股市,但勉强解画,又可以是利好,因德国总理默克尔将谋2013年连任,临近任期尾若经济糟糕,想连任成功都几难,故存在为西、意解财困松手的可能性.9月6日欧洲央行政策会议,以及9月12日德国宪法法院裁决欧元区救助基金合法性将是解困的重要倒数日子.说到港股,上周及今周大户重复着一个玩法,以政策失落为由插一插,但随即反手挟淡.作为挟淡仓主攻手中移动(0941.HK)昨成为亮点,收报92.55港元,升2.15%,全日高见92.6港元创52周新高,成交额17.55亿港元,成交金额仅次于太古地产,技术突破反覆趋试100港元大关.

中移动将于本周三公布业绩,股价挟升估计非与业绩特别标青有关,恐怕都是衍生工具操盘者作怪.配合恒指牛熊证于周一比例为44:56启示,事后孔明赖大户挟中移动、挟恒指升挟熊.挟熊证完未?以恒指牛熊证昨日比例仍达46:54.20,400-20,700又为近2周恒指熊证重货区,在欧央行一日未有买债详情,美国联储局一日未就刺激经济措施提供详细方案,揣测大户枪头仍可能瞄准此批熊证.恒指守近19,700,仍不能抹杀试冲下降轨可能.(003)

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外汇占款跌,憧憬快降准 /余少文

中港股市两连跌后,昨日反弹,内银股是领涨功臣,或是投资者憧憬内银股即将派发成绩表.虽然全国社会保障基金减持工商银行(1398.HK),但中国内地7月外汇占款下跌,相信降准在即,或有助内银股继续造好.A股昨日反弹0.2%-0.6%不等,表现不及国企指数,国指全日升100点或1%,收9,915点,成交额回升至105亿港元,51%主板H股随大市反弹,内银股全线造好.红筹指数则在中国移动(0941.HK)创1年高位带动下,全日升15点或0.4%,收3,922点,成交额约50亿港元,幸好中移动昨日放量突破,总算消除对中移动走高而成交不配合的忧虑.招商银行(3968.HK)和重庆农村商业银行(3618.HK)本周五派发中期成绩表,揭开内银股公布业绩序幕,或是市场憧憬业绩而追捧内银股.上周已指出,内银股上半年盈利增长将会放缓,上半年盈利增长由6%-32%不等,预期有五行第2季盈利按季出现倒退,相信人民银行2度减息造成净息差收窄现象,会在下半年业绩浮现出来,故银行盈利放缓应会延续至下半年,不宜对业绩有太大憧憬,但如股价急跌,则在高息因素下有留意价值,不反对低吸高息的四大行.

虽然港交所(0388.HK)资料显示,社保基金上周三减持452万股工行,每股作价4.56港元,但社保基金减持内银股并非新鲜事,减持工行也有前科,在6月初也曾以平均价4.696港元减持工行900万股,以及在2月初以均价5.508港元减持1,800万股.只是近年所见,社保基金多在4.5港元以上才减持工行,不排除工行股价继续升,尤其重越5港元,社保基金会加大减持力度,对工行股价反弹添加压力.至于内银股能否继续反弹,业绩优于预期是其中一个催化剂,另一或是央行下调存款准备金率.央行踏入8月仍未降准,原以为是金融机构外汇占款回升所致,但昨日公布的7月外汇占款却下跌38亿元人民币,是今年第2个月录得跌幅,也可能是人行的外汇资产在纳入非金融机构的外汇数字后是录得升幅,反映资金流入而暂缓降准.

市场对中国内地减息降准有共识,只在于时间问题,尤其央行踏入第8周透过逆回购来调控流动性,一旦结束逆回购,或是降准时刻.另一可提升内银股流动性的方法,是调整目前的75%贷存比率规定,因为可以令内银股增加放贷金额,而中国内地金融机构截至7月的贷款比率为68.5%,四大行的贷款比率更低至60.9%,只是招行、交通银行(3328.HK)、中信银行(0998.HK)和民生银行(1988.HK)首季贷款比率分别为75.4%、79.2%、72.3%和73.8%,若然能放宽贷存比率,可给予银行更多弹性.(010)