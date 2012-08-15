〔香港股市〕开盘下跌0.8%,但渣打集团受和解消息提振跳涨5%

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透香港8月15日电---香港股市周三开盘下跌,受累于中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)下滑约2%,该公司今天稍晚即将披露上半年财报.
但渣打集团(2888.HK)跳涨5%,此前英国渣打银行同意支付3.4亿美元,与纽约监管机构就其隐瞒与伊朗相关交易的指控达成和解.[ID:nSB1725902]
指标恒生指数.HSI开盘跌0.82%,报20,125.29点.恒生国企指数.HSCE低开0.65%.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。