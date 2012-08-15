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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 09:39 BJT

〔香港股市〕开盘下跌0.8%,但渣打集团受和解消息提振跳涨5%

路透香港8月15日电---香港股市周三开盘下跌,受累于中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)下滑约2%,该公司今天稍晚即将披露上半年财报.

但渣打集团(2888.HK)跳涨5%,此前英国渣打银行同意支付3.4亿美元,与纽约监管机构就其隐瞒与伊朗相关交易的指控达成和解.[ID:nSB1725902]

指标恒生指数.HSI开盘跌0.82%,报20,125.29点.恒生国企指数.HSCE低开0.65%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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