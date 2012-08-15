〔香港热股〕雷士照明复牌一度急挫50%,因盈利预警及独立董事辞任

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港8月15日电---停牌逾一个月的雷士照明(2222.HK)周三复牌一度急挫50%,低探0.71港元的历史低位,因公司预料今年上半年盈利大减,并宣布独立董事辞任.
香港时间10:08,该股挫33.33%,报0.94港元;大市恒生指数.HSI则跌1.15%.
雷士照明称,预期今年上半年净利同比明显下降,受累于产品成本增加、消费需求减少以及5月原董事长吴长江辞职.同时,该公司宣布独立非执行董事Karel Robert den Daas因对公司未来的战略方向存在意见分歧而辞职.Karel Robert den Daas为照明业务专家,曾任职飞利浦(PHG.AS)并主管照明业务.
雷士照明此前受报章报导以及公司管理层内斗困扰,公司董事会独立委员会遂成立调查小组跟进,并以公告形式发表调查结果.
雷士照明称,就前董事长吴长江被指卷入中国政府部门调查,调查小组发现,吴长江并不是中国政府部门调查的对象,而是协助调查;而雷士照明亦非中国政府部门调查目标.因此所称调查并不会对公司运营产生实质影响.
就吴长江从经销商处获得个人贷款,调查小组无法证明这与公司业务无关,但亦不能确认有关指控.
就吴长江涉嫌和重庆南岸政府就雷士照明总部迁至重庆签订的合同或意向书,吴长江表明意向书不具法律义务,但一个南岸政府代表已告知雷士照明董事会成员其认为该文件有约束力.
至于吴长江声称于雷士照明2010年5月首次公开招股(IPO)时通过代持人帮助公司员工和经销商认购股票,但他本人并非这个个人投资者的最终实益所有人,调查小组无法确认这一说法的准确性,而董事会目前正在评估事件可能给公司带来影响或风险.
基于调查小组的发现,董事会认为重新委任吴长江为公司董事长及董事,并不妥当.而调查小组将继续就吴长江涉嫌在未经董事会批准的情况下将2,000万元人民币的政府补助和一块土地转让至自己公司名下的报导进行调查.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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