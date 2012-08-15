版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 16:16 BJT

〔香港股市〕恒生指数收低1.18%,录得逾三周来最差单日表现

路透香港8月15日电---香港股市周三录得逾三周来最大跌幅,受到中国人寿下挫3.4%的拖累,此前这家内地最大的保险商公布7月保费收入下滑超预期.

恒生指数.HSI收低1.2%,至20,052.3点,恒生国企指数.HSCE收跌1.4%,至9,779.1点.

中国股市上证综指.SSEC收低1.1%,报2,118.9点,为8月2日以来最低收位.沪深300指数.CSI300亦下跌1.1%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐