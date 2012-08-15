〔香港股市〕恒生指数收低1.18%,录得逾三周来最差单日表现

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透香港8月15日电---香港股市周三录得逾三周来最大跌幅,受到中国人寿下挫3.4%的拖累,此前这家内地最大的保险商公布7月保费收入下滑超预期.
恒生指数.HSI收低1.2%,至20,052.3点,恒生国企指数.HSCE收跌1.4%,至9,779.1点.
中国股市上证综指.SSEC收低1.1%,报2,118.9点,为8月2日以来最低收位.沪深300指数.CSI300亦下跌1.1%.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。