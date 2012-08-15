〔航空产业〕香港航空称将延迟接收六架波音B777货机

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透香港8月15日电---中国海航集团[HNAIRC.UL]旗下香港航空(Hong Kong Airlines)周三表示,计划将接收六架波音(BA.N)B777货机的时间,由原来的2013/14年推迟至2015年之后.
香港民航处早前史无前例地叫停香港航空的扩充机队计划,因其服务质量遭乘客投诉.此外,香港航空早前亦宣布自9月起将停飞往来英国吉域(Gatwick)和香港的纯商务客机服务.
香港航空总裁杨建红并表示,将会逐渐以空中客车飞机取代现有的波音飞机.他又说,香港航空今年没计划在香港上市,但会考虑明年上市.(完)
--记者 梁淑芬; 编译 梁慧仪; 审校 张喜良
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。