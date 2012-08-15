〔航空产业〕香港航空称将延迟接收六架波音B777货机

路透香港8月15日电---中国海航集团[HNAIRC.UL]旗下香港航空(Hong Kong Airlines)周三表示,计划将接收六架波音(BA.N)B777货机的时间,由原来的2013/14年推迟至2015年之后.

香港民航处早前史无前例地叫停香港航空的扩充机队计划,因其服务质量遭乘客投诉.此外,香港航空早前亦宣布自9月起将停飞往来英国吉域(Gatwick)和香港的纯商务客机服务.

香港航空总裁杨建红并表示,将会逐渐以空中客车飞机取代现有的波音飞机.他又说,香港航空今年没计划在香港上市,但会考虑明年上市.(完)