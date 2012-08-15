〔港股业绩〕腾讯控股第二季净利符合预期,网游业务料成动力(更新版)

(新增分析师评论及细节)

* 腾讯第二季净利符合预期

* 网络游戏业务受到欢迎

* 国际市场冲淡中国考试淡季影响

路透香港8月15日电---尽管经济动能放缓,中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)第二季净利增长仍符合预期,主因之一是网络游戏受到欢迎,且市场预期此业务将持续成为增长动力.

腾讯在收盘后公布,4-6月净利按年增长32%至31亿元人民币,符合市场预估的30亿元.[ID:nSH0112823]第二季收入105.27亿元人民币,按年增长9%.

其中,贡献营收74%的互联网增值服值收入按年增长45%至77.87亿元.主要反映中国市场的主要游戏(如:穿越火线、QQ炫舞、地下城与勇士及QQ飞车)受到欢迎以及小型休闲游戏的增长,还有来自新游戏及国际市场的贡献.

"随着我们的现有及新游戏用户增加以及我们开放平台的应用产生更多收入,我们的互联网增值服务业务按年持续扩展."腾讯主席马化腾在公告中说.

"网络游戏业务将继续成为增长动力,"海通证券分析师李力行在稍早一篇报告中指出,"预估腾讯在2014财年的盈利将达到196亿元人民币,相当于24%的三年期年复合增长率."

公司称,第二季中国地区逢考试的淡季影响,来自游戏收入较第一季仅微幅增长.但来自国际市场的贡献持续攀升,因公司在不同地区扩大用户群.

腾讯是中国最大实时在线通讯服务供应商,并设有门户网站--腾讯网(QQ.com),公司并经营网络游戏、移动及电信增值服务、网络广告和电子商务等业务.

腾讯控股第二季每股盈利为1.698元,上年同期为1.289元.

公司股价收盘跌0.17%至230港元,过去一个月来涨约3%;大盘恒生指数.HSI收低1.18%.

腾讯6月下旬与美国团购提供商Groupon(GRPN.O)公布,它们投资的团购网站高朋与中国团购网站F团将合并为一家全新公司.合并后的新公司中,腾讯持股比例超过30%;Groupon占10%略多.[ID:nSB1634484](完)

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