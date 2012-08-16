《香港报摘》--经济日报8月16日

* 要闻版头条:

--香港8月上半月10大屋苑成交较上月同期倍增,港岛太古城成交飙升至47宗成交,尺价亦增5%,带动其他屋苑价格上升,特首梁振英对近期楼市表现表示关注.

* 其他:

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加称,港交所在收购LME后会寻求与上海期交所合作,甚至成立合资公司,以及仓库互换等.

--星展银行(DBSM.SI)香港董事总经理及企业及机构银行总监张建生表示,为维持息差,星展只会选择性地进行人民币贷款,而截至今年6月底该行人民币贷款余额为220亿元.

--佐丹奴(0709.HK)今年上半年受累于中国内地居民消费意慾下降,撇除一次性收入,净利按年减少11%至3.09亿港元.

--国美电器(0493.HK)、苏宁电器(002024.SZ)以及京东商城掀起激烈价格战,电子商务持续亏损的国美昨天股价应声下跌6.9%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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