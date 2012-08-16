《香港报摘》--经济日报8月16日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
* 要闻版头条:
--香港8月上半月10大屋苑成交较上月同期倍增,港岛太古城成交飙升至47宗成交,尺价亦增5%,带动其他屋苑价格上升,特首梁振英对近期楼市表现表示关注.
* 其他:
--港交所(0388.HK)行政总裁李小加称,港交所在收购LME后会寻求与上海期交所合作,甚至成立合资公司,以及仓库互换等.
--星展银行(DBSM.SI)香港董事总经理及企业及机构银行总监张建生表示,为维持息差,星展只会选择性地进行人民币贷款,而截至今年6月底该行人民币贷款余额为220亿元.
--佐丹奴(0709.HK)今年上半年受累于中国内地居民消费意慾下降,撇除一次性收入,净利按年减少11%至3.09亿港元.
--国美电器(0493.HK)、苏宁电器(002024.SZ)以及京东商城掀起激烈价格战,电子商务持续亏损的国美昨天股价应声下跌6.9%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20