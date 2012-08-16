《香港报摘》--信报8月16日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
* 头版头条:
--接获澳门政府正式通知决定收回土地的华人置业(0127.HK)于业绩报告中表示拟提出上诉,而会计界人士指华置目前面临巨额资产撇账、退还订金及来自买家与建筑商诉讼等大量风险,涉及金额或超过100亿港元.
* 其他:
--大昌行(1828.HK)今年上半年净利按年下跌两成至6.5亿港元,因库存增加导致期内营运现金转为净流出以及负债上升.
--中国制药(1093.HK)中期业绩转盈为亏,惟在投行摩根士丹利调升投资评级下,股价升逾13%.
--九龙仓(0004.HK)旗下从事酒店及餐厅业务的海港企业(0051.HK)公布上半年净利大增3.5倍至17亿港元,主要受上海玺园项目落成以及物业重估收益增加带动.
--西部水泥(2233.HK)中期净利按年下跌64.6%至1.485亿元人民币,受累于陕西省市场水泥供过于求状况.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20