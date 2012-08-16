《香港报摘》--信报8月16日

* 头版头条:

--接获澳门政府正式通知决定收回土地的华人置业(0127.HK)于业绩报告中表示拟提出上诉,而会计界人士指华置目前面临巨额资产撇账、退还订金及来自买家与建筑商诉讼等大量风险,涉及金额或超过100亿港元.

* 其他:

--大昌行(1828.HK)今年上半年净利按年下跌两成至6.5亿港元,因库存增加导致期内营运现金转为净流出以及负债上升.

--中国制药(1093.HK)中期业绩转盈为亏,惟在投行摩根士丹利调升投资评级下,股价升逾13%.

--九龙仓(0004.HK)旗下从事酒店及餐厅业务的海港企业(0051.HK)公布上半年净利大增3.5倍至17亿港元,主要受上海玺园项目落成以及物业重估收益增加带动.

--西部水泥(2233.HK)中期净利按年下跌64.6%至1.485亿元人民币,受累于陕西省市场水泥供过于求状况.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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