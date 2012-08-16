《香港报摘》--其他报纸重要消息8月16日

* 明报:

--市场消息称,投行瑞银在8月3日派花红前一天,辞退三名投行部员工;而另一家投行摩根士丹利在上周裁减五名投行部人员之后,本周一再裁四人.

--明报母公司--世界华文媒体(0685.HK)表示,建议分拆旅游及与旅游有关业务于香港创业板独立上市,预期今年底完成.

* 星岛日报:

--谷歌(GOOG.O)旗下美国手机大厂摩托罗拉(Motorola)此前宣布全球裁员4,000人,该公司在香港约有40名员工,连同其外聘员工估计受影响人数接近100名.

--由新世界发展(0017.HK)及协成行合作的天后新东方台重建项目在补地价逾37.48亿港元后获批出土地,每方尺9,450多港元,料将打造成约300伙1-2千尺豪宅并最快于明年推出市场发售.

* 苹果日报:

--雅天妮(0789.HK)宣布,早前涉及毒品相关罪行被深圳警方扣留的主席谢超群,调任为非执行主席兼非执行董事,同时不再担任行政总裁,不会参与日常运作.

* 东方日报:

--消息人士称,复星医药(600196.SS)拟于9月重启在港上市计划,集资7-8亿美元,需待A股公布半年业绩后才正式启动招股.

--于中国内地经营中档男装的中国利郎(1234.HK)公布,今年6月底止半年纯利按年增21.82%至2.78亿元人民币.

* 文汇报:

--据联交所资料显示,利丰(0494.HK)主席冯国纶于周一(13日)增持公司500万股股份,平均每股12.881港元,涉资6,440.5万港元,持股由30.98%升至31.04%.

--越秀交通基建(1052.HK)中期净利按年下跌4.5%至2.43亿元人民币.

* 大公报:

--煤机制造商三一重装(0631.HK)首席执行官周万春表示,由于产品结构变化,拖低今年上半年毛利率,相信下半年整体毛利率可维持约40%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

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