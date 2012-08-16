《香港报摘》--其他报纸重要消息8月16日

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
* 明报:
--市场消息称,投行瑞银在8月3日派花红前一天,辞退三名投行部员工;而另一家投行摩根士丹利在上周裁减五名投行部人员之后,本周一再裁四人.
--明报母公司--世界华文媒体(0685.HK)表示,建议分拆旅游及与旅游有关业务于香港创业板独立上市,预期今年底完成.
* 星岛日报:
--谷歌(GOOG.O)旗下美国手机大厂摩托罗拉(Motorola)此前宣布全球裁员4,000人,该公司在香港约有40名员工,连同其外聘员工估计受影响人数接近100名.
--由新世界发展(0017.HK)及协成行合作的天后新东方台重建项目在补地价逾37.48亿港元后获批出土地,每方尺9,450多港元,料将打造成约300伙1-2千尺豪宅并最快于明年推出市场发售.
* 苹果日报:
--雅天妮(0789.HK)宣布,早前涉及毒品相关罪行被深圳警方扣留的主席谢超群,调任为非执行主席兼非执行董事,同时不再担任行政总裁,不会参与日常运作.
* 东方日报:
--消息人士称,复星医药(600196.SS)拟于9月重启在港上市计划,集资7-8亿美元,需待A股公布半年业绩后才正式启动招股.
--于中国内地经营中档男装的中国利郎(1234.HK)公布,今年6月底止半年纯利按年增21.82%至2.78亿元人民币.
* 文汇报:
--据联交所资料显示,利丰(0494.HK)主席冯国纶于周一(13日)增持公司500万股股份,平均每股12.881港元,涉资6,440.5万港元,持股由30.98%升至31.04%.
--越秀交通基建(1052.HK)中期净利按年下跌4.5%至2.43亿元人民币.
* 大公报:
--煤机制造商三一重装(0631.HK)首席执行官周万春表示,由于产品结构变化,拖低今年上半年毛利率,相信下半年整体毛利率可维持约40%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。