〔港报财经评论〕花旗中国股,表现如云泥--经济日报8月16日

花旗中国股,表现如云泥 /林瑞芬

升升跌跌,港股仍未有强烈方向感,周一跌,周二弹,周三又跌,昨收报20,052,跌1.2%,即市在20,000-20,300形成窄幅波幅区,约20,000为指标位.技术上,恒指若穿20,000,失守小型长方形,量度跌幅目标约至19,700,突破20,300的话,又是300点的量度升幅约至20,600.大市昨成交额报423亿港元,指数上落,乏善足陈.还是同大家看看中、美股市天与地落差的有趣情况.上证昨跌1.1%,收报2,118,又逼近三年半低位,唯一庆幸是跌市成交缩,成交额较周二缩了近20%.A股之熊势漫长.但美股现水平近自2009年低位反弹高位,形成强烈对比.论估值,A股低廉于美股.上证预测PE只有9.5倍,标普500指数为13.6倍.上证预测息率3.1厘,标普500指数为2.2厘.论经济增长率,中国更胜美国,中、美股市却有如此大反差,个中原因复杂,经济处转型期、资本市场处改革期和中国换届处权力转移期等都是主因.

中、美股市反差也存在一定合理因素.且看最近公布的企业业绩,中国以国有企业为经济主体,刚公布1月至7月,国有企业累计实现利润总额同比下降13.2%,7月比6月环比下降11.6%,反映国企业绩也好不了多少,总理温家宝周三都表示,经济趋稳的基础还不稳定.A股指数在这情况之下,又怎不低迷!相反,见美股标普500指数已公布今年度第二季企业的业绩数据,二季度每股盈利为25.75美元,较去年同期微增长1.74%.

A股指数持续低迷,也不用太过绝望,估值上有投资价值,只是可能要等上以年计的时间回报.事实上,在中国内地小投资者离场下,合格境外机构投资者自去年12月以来总计所获投资额度,超过该计划启动以来任何一年的总量.有关部门绞尽脑汁提升A股的投资价值,最近较具有影响力的可能是鼓励上市公司现金分红政策的指引.据闻,上交所近日将向社会公开征求意见,分红政策可以是每年固定的分红金额,也可以是一个固定的分红比.鼓励上市公司分红比例不低于净利润的30%.对于分红低于30%的公司,需作出额外的说明,披露分红事项的决策过程、决策依据,以及中小股东的投票等.(003)

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海螺下半年,盈利料好转 /余少文

中港股市反弹一日后又跌,确实令人失望,但业绩优于预期的股份却跑赢大市,如安徽海螺(0914.HK)第二季成本改善,预期中国继续透过推动基建来刺激经济,有助海螺以及其他水泥股下半年逆转.国企指数昨日高开低收,全日跌136点或1.4%,收9,779点,成交额降至85亿港元,只有17只主板H股可以逆市上升,但升幅最多不超过2%,反映股民采取观望策略.而红筹指数则跌37点或1%,收3,884点,电讯股又成为跌市罪股,成交额39亿港元.然而,昨日部分炒业绩或业绩较预期为佳的股份,如大昌行(1828.HK)、中国制药(1093.HK)、海螺等都录得升幅或保不失.其中,华润水泥(1313.HK)上半年盈利跌69%,差过预期,曾担心海螺上半年也可能令人失望.

市场原预期海螺半年盈利下跌54%,最后只跌51%至29亿元人民币,每股盈利0.55元人民币,不派中期息,每股NAV升至8.52元人民币,以其昨日收市价20.15港元计算,市帐率约1.9倍,衰极都叫好过预期.至于彭博综合证券商预测数字亦料海螺今年每股盈利约1.424元人民币,较去年下跌35%.即是说券商预期海螺下半年业绩可扭转上半年下跌趋势.以季度盈利计算,海螺第二季盈利约16.7亿元人民币,较去年同期下跌56%,但较今年首季升34%.虽然盈利环比上升,惟过去多年所见,第一季盈利多是全年最低的季度之一,第二季又往往好过第一季,故今年第二季盈利好转,不代表其业绩有改善.

幸好其水泥和熟料销量的每吨毛利下跌之余,成本亦见改善,次季每吨毛利67元人民币,是2009年以来最低,较去年同期跌52%,惟其吨成本只有174元人民币,较去年同期下跌1元人民币,又较首季下跌23元人民币,是过去一年半以来最低的吨成本.若然下半年可维持这水平,料券商预期海螺下半年盈利较上半年逆转的机会颇高.中国到目前仍未有新刺激经济措施出台,目前仍靠透过推动基建来刺激经济,有助稳定水泥需求.地方政府开始自救,部分省市近期提出的重大项目投资总额已接近4万亿元人民币,确实有助提升水泥需求,相信除了海螺外,其他水泥股也可受惠.第四季是水泥股传统旺季,相信水泥股盈利对比一季至三季度有较大反弹,加上今年全年业绩要明年3-4月才公布,只要第三季业绩可以维持第二季的环比增长势头,则第四季会是出手时机,行业龙头海螺自然是水泥股考虑首选.(010)