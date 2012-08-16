〔港报财经评论〕看不透的疯狂楼市--信报8月16日

看不透的疯狂楼市 /习广思

奥运结束,政客上班,欧洲政经又起风雨,股市才有郁动.港股反弹出现疲态,欧洲股市回吐,皆因西班牙政客有动作,首相为息民怨,决定延续失业补贴6个月,但如此一来,可能会影响西班牙政府的削赤大计,何况政客隐晦地透露,对全面求助持开放态度,西班牙政府仍然在玩政治游戏,令市场再度泛起隐忧.至于港股,恒指在300点波幅区间内炒作8日,这两日会否出现突破?世事总有可能.恒指周一上试20,300点后见阻力,昨日反覆回落,最低曾见20,016点,收报20,052点,下跌239点,大市成交423亿港元,沽空比率10.61%.恒指几度测试20,000点支持位,14天RSI已经岌岌可危,今日能否守得住,中移动(0941.HK)业绩是关键因素.但恒指反弹接近完成,残股打回原形,一旦蓝筹股转弱,已没有多少承接力.房托股价回软,冠君(2778.HK)下跌2.37%.

资金轮流炒作,大部分濠赌股由4月底调整近25%后,股价逐步回稳.濠赌股固然是热钱恩物,但现阶段股市由资金轮流炒作主导,股票根本没有眼耳可认,不应因为濠赌股的炒作本色而对其起戒心,反而部分濠赌股派高息又持大量现金,不失为短线投机对象.况且,眼下讲股市,何谓防守?何谓高风险?根本难以分得清.”两电一煤”三只传统公用股的表现,最能够说明这一点.资金追逐安全资产,称为”逼爆效应”,作为公用股,煤气(0003.HK)股价在5月急挫,7、8月急升,并不见得有很高防守力.电能(0006.HK)股价在1-3月被资金大幅抛售,因为股市risk-on,6月后急涨近19%,防守公用股在资金急追下,股价风险其实在不断上升.香港楼市是愈来愈精彩,也愈来愈悲哀.《信报》头条说”九七楼疯再现”.李超人提醒说:“建筑费及劳工成本直线上升”、”未来楼价未有大跌迹象”.是什么意思?四叔早早就举手作答,未来楼价”只升不跌”.有趣的是,就算是当日梁营支持者陈启宗,亦微妙地指”难测何时楼价见顶”,又谓”高楼价须靠香港政府推地解决”.

不过,特首先生近日一句”不会拉低楼价迁就购买力”成为买家的入市讯号,尤其是其首份施政报告延至2013年1月发表,当前俨如政策真空期,难怪长实(0001.HK)李公子高呼”锺意投资香港”.太古地产(1972.HK)上市半年发债又配股,集资套现做齐,管理层近日罕有接受媒体访问,大谈集团未来在(鱼+则)鱼涌的新项目,其行政总裁郭鹏也谈了对楼市的看法.郭鹏直言看不透香港楼市,却不愿评论新香港政府的土地发展政策.然而,这”看不透”回应,却是可圈可点.(B02)

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留意美汇能否打破闷局 /苏子

踏入8月份第二周后,汇市的走势变得较为平静,汇价的每天高低波幅亦见明显收窄.以美汇指数为例,由上周初至昨晚美国开市前夕,这个多星期的高低位分别为82.87及82.04,波幅只有83点子或大约1%,故可以想像近期汇市的走势可说是异常沉闷.好淡双方似乎也在采取按兵不动的策略,结果令到汇市陷入沉闷拉锯的局面.留意目前汇市的表现虽然十分沉闷,但美汇指数在最近个多星期回落至日线一目均衡图云雾区的顶部支持位附近均见获得明显的支持力,这反映汇市在结束拉锯局面后,将有较大机会在上述的云雾区顶部支持获得承接后,向上作出终极大突破,故不利一众非美元货币的后市表现.但由于目前汇市的交投已随着每日波幅明显收窄而明显下降,这将影响到汇价在突破一些短期平均线后,或出现假突破的情况.

因此,市场关注即使美汇指数突破20天SMA阻力,翌日有否足够动力一举突破本月2日的83.51高位,并在之上收市.若未能出现此情况,则美汇指数只是假突破,暂时仍未具备条件向上终极突破,反而继续保持近期的沉闷走势的可能性较高.若投资者认为汇市短期内将难以打破近期的闷局表现,稍后一旦看见美汇指数升破20天SMA阻力后,翌日欧洲市仍欠缺动力,没有更多的跟进买盘入市,使美汇指数创本月新高的话.届时大可短线入市沽出美元,投机性买入非美元货币.反之,若美汇指数在突破20天SMA阻力后已见明显有庞大买盘入市,使美汇指数迅即升越本月2日的83.51高位,届时投资者便不宜把突破20天SMA视作假突破的讯号了,反而要有心理准备美元有望摆脱近期的横行上落闷局,稍后将有甚高机会向上一举突破上月份的81.40高位,再创今年新高.

美汇指数已上升至82.75高位,与20天SMA相距不远.如昨晚美汇指数可以在20天SMA阻力附近或以上收市,到今天欧洲开市后已见明显企稳在20天SMA以上波动,且看看今天稍后时间能否有动力一突破本月2日的83.51高位了.如今天顺利突破的话,相信美元将可确认摆脱已持续个多星期的沉闷走势,本周结束时美元可望明显高收.而一众非美元货币,特别是仍然饱受欧债危机所困扰的欧罗,将难免出现较为明显的下跌浪,料欧罗兑美元可能下试今年的1.2040低位甚至1.20心理关口.(B08)