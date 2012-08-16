〔港报社评〕楼市狂态现,港府出招莫再拖--经济日报8月16日

香港楼市狂态毕呈,因市场看破新政府房策缺陷,既放任私楼楼价升势,又无交代怎增公营房屋供应.特首梁振英在社会压力下,昨表示需要时会出手,惟现况已不容政府仅出口术拖延,而是要有实招缓抑烈火.

此轮楼市狂飙,皆因新政府上任后房策明朗化,尤其梁振英周日表明不会拉低私楼价格迁就市民购买力,外界理解为新政府对私楼市场采取放任态度,对升势不会作干预,政府房屋政策只会专注公营房屋,为中下阶层住屋需求“补底”.

倘新政府有能力速增公营房屋,既助中下层市民安居,更可缓减私楼租金升势,间接缓和楼价上升.惟公屋与居屋会增加多少供应?何时推出市场?又是否有足够土地支持建屋?政府一概未有答案.

对长线投资者而言,在低息环境持续下,租金回报有一定吸引力,便亦入市与用家抢货,香港楼价自然更趋疯狂.政府现行房策明显未见其利,先见其弊.令人忧虑的是,楼价再飙虽能制造短期财富效应,若楼市泡沫续胀,将来一旦爆破,势对香港楼市、民生与经济造成严重打击.

港府虽无意图令楼价疯狂飙升,惟当前楼市狂态,却是港府助燃的结果.在形势严峻下,梁振英既表示会有措施确保楼市健康发展,就应有所作为,从速出手,扭转市场认为政府会放任楼价的预期.

港府若未能尽快缓抑楼市狂态,梁振英纵有心推长远房策,惟对市民而言,此仅是救不了近火的远水憧憬.(A10)