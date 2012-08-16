〔港报社评〕侵略战败逾60载,主权争斗再起风云--信报8月16日

日本侵略战败投降67周年,在这个历史时刻,日本与邻国却因岛屿主权之争,令东亚地缘政治再起风云.两名日本内阁成员昨日到供奉战争甲级战犯的靖国神社参拜,既反映民主党内阁的外交和安全政策“右转”之势,也令东亚政局动荡难定.

日本战败投降67周年,迄今显然未能重建与亚洲国家的信任关系,日本政府亦没有利用战败忏悔的机会,向国内全体国民就战争责任达成真正共识.不少右翼历史学者更以“历史后推法”,以战后亚洲国家纷纷脱殖独立,来论证日本之前发动“大东亚战争”的“合理性”和“无罪论”,形成国内对“总体保守化”缺乏有力的制约,军国主义幽魂也若隐若现,在今日战败投降67周年,依然令亚洲国家深表戒惧.

目前,中日关系的稳定性,显然已因钓鱼岛主权之争而呈现倒退危机.事态的演变,系于日本如何处理昨日拘捕的香港民间保钓人士.与此同时,日本会否进一步加强对钓鱼岛的控制,刺激起中国采取反制行动.

今次香港民间保钓船能够靠岸和抢滩,日本海上保安厅解释,是遵从日本政府的方针,不采取造成双方人员受伤的强硬手段,总算没有令危机升级,也纾缓中日武力冲突的风险.但只要日本政府不坦诚面对战争责任是非曲直,军国主义藉主权之争而复辟,则东亚地缘政治势必动荡难定.野田佳彦表示深刻反省侵略战争的教训,也变成一句空言.(A02)