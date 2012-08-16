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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 09:34 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.5%,腾讯控股跳涨3.5%提振大盘

路透香港8月16日电---香港股市恒生指数周四开高,腾讯控股(0700.HK)跳涨3.5%提振大盘,因该公司此前公布第二季获利增速为一年来最快.

恒生指数.HSI开盘升0.5%,至20,151.7点.恒生国企指数.HSCE开盘上涨0.4%.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰 徐文焰

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