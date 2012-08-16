〔港股业绩〕中国移动中期净利按年升1.5%,基本符合市场预期

路透香港8月16日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)周四宣布,上半年净利同比增长1.5%,基本符合市场预期.

截至6月底止半年,中移动净利为622亿元人民币,去年同期为612.8亿元.汤森路透综合七位分析师的预估,中期获利630亿元人民币.

按路透计算,中移动第二季净利为344亿元,也基本符合于市场预估的352亿元.

上半年,该公司EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)利润率为46.2%;每股盈利为3.10元人民币;公司同时派发中期股息每股1.633港元,并计划今年全年利润派息率为43%.

中移动早盘收跌1.04%,至90.50港元.今年以来,中移动累计上扬19.24%,表现优于同期大盘恒生指数.HSI约9%涨幅.(完)

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