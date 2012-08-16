〔港股业绩〕中国移动中期净利按年升1.5%,基本符合市场预期

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透香港8月16日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)周四宣布,上半年净利同比增长1.5%,基本符合市场预期.
截至6月底止半年,中移动净利为622亿元人民币,去年同期为612.8亿元.汤森路透综合七位分析师的预估,中期获利630亿元人民币.
按路透计算,中移动第二季净利为344亿元,也基本符合于市场预估的352亿元.
上半年,该公司EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)利润率为46.2%;每股盈利为3.10元人民币;公司同时派发中期股息每股1.633港元,并计划今年全年利润派息率为43%.
中移动早盘收跌1.04%,至90.50港元.今年以来,中移动累计上扬19.24%,表现优于同期大盘恒生指数.HSI约9%涨幅.(完)
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--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 张喜良
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。