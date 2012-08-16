〔香港数据〕5-7月失业率继续持平于3.2%,劳工市场供求仍紧绌

路透香港8月16日电---香港政府周四公布,5-7月的失业率继续持平于3.2%.政府表示,现今劳工市场仍处于全民就业状态,雇主的招聘意欲维持大致积极,但长期仍需观察欧元区债务危机发展.

劳工及福利局局长张建宗称,由于本地需求表现强劲,劳工市场在整体经济低速增长下供求仍然紧绌,令总就业人数本期攀升至纪录新高367.57万人.不过,短期就业情况仍取决于整体职位增长,能否足以吸纳新加入劳动市场的毕业生及离校生.同时,欧元区债务危机令外围环境下行风险日增,为香港经济前景增添大量不确定性.