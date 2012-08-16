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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 16:49 BJT

〔香港数据〕5-7月失业率继续持平于3.2%,劳工市场供求仍紧绌

路透香港8月16日电---香港政府周四公布,5-7月的失业率继续持平于3.2%.政府表示,现今劳工市场仍处于全民就业状态,雇主的招聘意欲维持大致积极,但长期仍需观察欧元区债务危机发展.

期内就业不足率则小幅上升至1.5%,4-6月在1.4%,上升主要见于零售业.

劳工及福利局局长张建宗称,由于本地需求表现强劲,劳工市场在整体经济低速增长下供求仍然紧绌,令总就业人数本期攀升至纪录新高367.57万人.不过,短期就业情况仍取决于整体职位增长,能否足以吸纳新加入劳动市场的毕业生及离校生.同时,欧元区债务危机令外围环境下行风险日增,为香港经济前景增添大量不确定性.

　 失业率(%) 就业不足率(%)

12年5-7月 3.2* 1.5*

12年4-6月 3.2 1.4

12月3-5月 3.2 1.4

12年2-4月 3.3 1.5

12年1-3月 3.4 1.6

11年12月-12年2月 3.4 1.5

11年11月-12年1月 3.2 1.5

11年10-12月 3.3 1.4

11年9-11月 3.4 1.5

11年8-10月 3.3 1.6

11年7-9月 3.2 1.7

11年6-8月 3.2 1.8

11年5-7月 3.4 1.7

11年4-6月 3.5 1.8

注: *初步数据. (完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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