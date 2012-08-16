〔香港数据〕5-7月失业率继续持平于3.2%,劳工市场供求仍紧绌

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透香港8月16日电---香港政府周四公布,5-7月的失业率继续持平于3.2%.政府表示,现今劳工市场仍处于全民就业状态,雇主的招聘意欲维持大致积极,但长期仍需观察欧元区债务危机发展.
期内就业不足率则小幅上升至1.5%,4-6月在1.4%,上升主要见于零售业.
劳工及福利局局长张建宗称,由于本地需求表现强劲,劳工市场在整体经济低速增长下供求仍然紧绌,令总就业人数本期攀升至纪录新高367.57万人.不过,短期就业情况仍取决于整体职位增长,能否足以吸纳新加入劳动市场的毕业生及离校生.同时,欧元区债务危机令外围环境下行风险日增,为香港经济前景增添大量不确定性.
失业率(%) 就业不足率(%)
12年5-7月 3.2* 1.5*
12年4-6月 3.2 1.4
12月3-5月 3.2 1.4
12年2-4月 3.3 1.5
12年1-3月 3.4 1.6
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
11年9-11月 3.4 1.5
11年8-10月 3.3 1.6
11年7-9月 3.2 1.7
11年6-8月 3.2 1.8
11年5-7月 3.4 1.7
11年4-6月 3.5 1.8
注: *初步数据. (完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。