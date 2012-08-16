〔香港个股〕中信泰富称西澳洲铁矿项目投产日期推迟至11月

路透香港8月16日电---从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富(0267.HK)周四称,西澳洲铁矿项目第一条生产线,将无法如期在今年8月底前实现试营运,料将推迟至11月.

中信泰富主席常振明于5月中时仍表示,会全力以赴,争取第一条生产线在8月底前按计划投产.

常振明在公司的业绩声明中指出,中冶(1618.HK)(601618.SS)负责的选矿主工艺部分仍是投产滞后的主要原因.

"虽然项目在过去的六个月里取得了相当大的进展,但我们大家都对不能实现本月底投产感到非常失望."常振明说.

他指出,造成项目投产滞后的原因很多,其中包括缺乏经验和因极端天气如飓风造成的设备运输延期等.按目前的计划,第一条生产线的整体调试从10月开始,试运营安排在11月.

西澳洲的铁矿项目是中信泰富的重点项目,六条生产线中的首两条由中冶担任承包商,原计划分别于今年8月底和12月底以前投产.截至去年底止,中信泰富该项目的总投入达到71亿美元.

中信泰富早盘收市后公布,上半年的净利按年下跌9%,至54.8亿港元,但若撇除出售中信国安股权和投资物业重估分别所得的24.94亿港元和9.09亿港元特殊收益,则期内经营性业务利润按年有较大幅度下滑,主要受累特钢产品毛利率下跌,令该业务溢利按年大跌63%.

"下半年预计钢铁行业仍将面临不少困难,特别是在市场需求疲软、中国钢铁产能过剩的情况下对所有钢铁企业而言都是一大挑战."常振明称.

但他亦相信,随着中国经济从投资驱动转型为消费驱动,市场对高端产品的需求也会越来越大,会为公司的特钢业务带来更多机遇.

公布业绩前,中信泰富早盘收低2.59%,报11.28港元;大盘恒生指数.HSI升0.28%.(完)

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