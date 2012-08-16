〔香港个股〕富力地产拟拓二、三线城市,政策明朗后将加强购地积极性

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透香港8月16日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周四表示,公司未来会加大二、三线城市的发展,因当地以刚性需求为主,且预料地价不会大幅上升;待中共十八大举行后政策较明朗后,公司将会较积极物色土地收购.
富力地产过去一直以在一、二线城市发展为主,但这些城市也是被调控较为严厉.公司上半年采取相对审慎的发展策略,期内只买入了一幅位于河北的土地,涉资仅3.6亿元人民币.富力地产董事长李思廉在业绩发布会上称,公司会在政策较为明朗后加强购地积极性.
"公司有一些价值较高的地块,足够未来几年发展...,中国地方很大,要买地的话,在二、三线城市有很多收购机会,但我们觉得地价不会大幅上升,所以会待政策稳定些少,在十八大后会积极一些."他称.
他表示,公司计划加大二、三线城市的土地储备,因预期未来房地产市场会以刚性需求为主,售楼量会较大,反之一线城市的超级豪宅销售料将放慢.
"中央政府调控楼市的决心具持续性,相信未来调控会是常规做法."李思廉称.
不过,他认为,由于欧美经济形势仍然欠佳,中国的出口难免受到打击,中国要维持经济增长,以及保障一些经济基础相对较脆弱的城市,或会对房地产调控作出微调.
"我们乐观期待有这些(微调)政策,但调控己是中央政府的常态表达,我们不会幻想一下子放松."他说.
富力地产稍早公布,上半年的净利按年下滑35%,至13亿元人民币;截至7月底止七个月公司的房地产合同销售金额约170亿元,公司称因一般而言下半年交付面积会高于上半年,故对完成全年320亿元销售目标有信心.
富力地产今天收低3.36%,报9.19港元;过去一个月该股累计跌逾6%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
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