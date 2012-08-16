〔港股业绩〕中移动中期净利基本符合预期,持续面临竞争加剧等挑战(更新版)

(新增公司人士评论)

* 中移动中期净利大致符合预期

* 持续面临行业竞争加剧等挑战

* 上半年ARPU为67元,按年减少5.6%

* 股价午后跌幅扩大至近两周来低点

路透香港8月16日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)中期净利基本符合预期,但公司称仍持续面临移动信息普及率提高、行业竞争加剧等挑战,其午后股价扩大跌幅至近两周来低点.

中移动公告,截至6月底止半年净利按年增长1.5%至622亿元人民币,去年同期为612.8亿元.汤森路透综合七位分析师的预估,中期获利630亿元人民币.

"中移动面临着移动通信普及率不断提高,行业竞争进一步加剧,新技术新业务对传统通信业务的影响和替代效应日益显现等带来的严峻挑战."3月自王建宙手中接下董事长一职的奚国华在公告里称.

本地时间下午3:00时,中移动跌3.88%至87.90港元,盘中最低见87.80港元,为8月3日87.3港元以来最低;大盘恒生指数.HSI微跌0.07%.

中移动是中国三大电信商中唯一尚未引进苹果(AAPL.O)iPhone.尽管至6月底,其客户总数达到6.83亿户,相当于美国人口的两倍有余,但仅十分之一使用3G服务,多为较为低阶的2G服务,对平均每户每月收入(ARPU)贡献较为有限.

公司并称,上半年ARPU为67元人民币,较2011年时的71元人民币下滑5.6%;总通话分钟数较2011年减少47%至20,605亿分钟;短信使用量则由2011年的7,361亿条,大减约49%至3,742亿条.

同期,中移动营收按年增长6.6%至2,665亿元人民币,EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)利润率为46.2%;每股盈利为3.10元人民币;中期股息为1.633港元,并计划2012年全年利润派息率为43%.

此外,公司还称,正与科大讯飞(002230.SZ)进行初步协商,包括以非公开发行上市认购科大讯飞新股和相关合作,但不涉及控制权收购.

中移动今年以来累计上扬约16%,表现优于同期大盘恒生指数.HSI约9%涨幅.(完)

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