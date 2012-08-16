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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 16:18 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘跌0.5%,上市公司业绩推动多空鏖战

路透香港8月16日电---香港股市周四回吐早盘升幅,终场收低.中国移动(0941.HK)表现疲弱,抵消了腾讯控股(0700.HK)6%的升幅.二者今日走势均由各自半年报推动.

恒生指数.HSI收盘跌0.5%至19,963,自8月6日以来首次收在20,000点下方.恒生国企指数.HSCE收低0.4%至9,741.8点.

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