《离岸人民币综述》流动性紧缩及人民币前景疲弱,推升掉期点数至历史新高

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
记者 陈敏
路透香港8月17日电---离岸人民币市场上不断攀升的筹资成本以及人民币的疲弱前景,已将离岸人民币掉期点数推升至历史新高.若中国经济颓势及离岸资金池紧缩状况不改,这种趋势料会继续.
香港人民币存款连跌五个月直至今年4月,此后两个月环比增幅也不到1%,令该市场的人民币总容量仍较去年6,273亿元的高位低约10%.
而更为多元化的离岸人民币投资和回流渠道,加上一些投资者因人民币走软而对该新兴市场货币意兴阑珊,都令离岸资金池雪上加霜.
流动性收紧推高香港银行间市场的人民币同业拆借利率.以中银香港的报价为例,目前离岸人民币隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK高达3.2%,已与内地同类拆息CHICNYON=CFXS相差无几.
"我觉得到今年年底,香港的人民币存款要达到6,000亿有点难度."澳新银行高级经济师杨宇霆并认为,离岸人民币拆息仍有上行空间.
受筹资成本急剧上升影响,离岸人民币可交收远期掉期点数自8月初以来大幅上涨,一年期掉期CNH1Y=周五已经蹿升至1,405点子的历史新高.
此外,未来数月点心债券发行可能保持频密,因国家发改委此前批准的内地四家国企共计185亿元点心债额度可能会开始使用,从而加剧流动性紧缩状况.
另一方面,中国公布的7月进出口和信贷数据颇令人失望,显示世界第二大经济体仍未回到快速稳定发展轨道.而今年内已经第二个月有少量资本外流,亦增加了人民币的贬值压力.
中国央行本周持续将人民币中间价CNY=PBOC设定在接近八个半月低位,这被视为央行放松对人民币贬值趋势的调控,以支持受海外市场冲击的中国出口商.
一位香港交易员指出,现在在岸和离岸市场更像是一个市场,因为资金流动渠道很大程度上被打通,并且不少金融机构可以在两个市场同时运作.这也是近期两个市场在即期和远期合约方面表现一致的重要原因.
澳新银行在一份报告中称,今年以来人民币兑一篮子货币的升值幅度约为1.5%,使得人民币相对于一篮子货币来说显得有些高估了,相信人民币的升值空间已经十分有限.
本周图表:
离岸人民币同业拆息和掉期点数:link.reuters.com/quv99s
以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:
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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量
1. 汇丰 28,722.2 87
2. 渣打 14,507.6 49
3. 中国银行 9,860.6 13
4. 法巴 7,055.1 25
5. 巴克莱资本 6,411.7 13
**本周市场动态**
--中国央行公布,7月跨境贸易人民币结算业务发生额为2,441亿元,环比下降6%;直接投资人民币结算量为154亿元.当月对外直接投资(ODI)和外商直接投资(FDI)的人民币发生额分别为12亿元和142亿元.[ID:nSB1720406]
--主权财富基金愈发有兴趣买入中国国内债券,以便获得更多机会涉足中国经济发展,他们一来可以享受不错的收益,二来可以将风险分散至更多货币.挪威主权财富基金周五表示增持中国公债,其对在岸中国资产的持仓已触及配比上限,并仍在尝试进一步增加.[ID:nSB1721550]
--继华夏基金(香港)之后,中国国家外汇管理局再批复两家基金管理公司共计70亿元人民币投资额度,用于发行人民币合格境外机构投资者(RQFII)相关A股交易所交易基金(ETF)产品.南方东英资产管理有限公司和易方达资产管理(香港)有限公司分别于7月27日获批50亿和20亿元额度.[ID:nSH0112527]
--汤森路透旗下IFR援引报导称,内地空调制冷剂制造商梅兰国际将在香港市场上市,以人民币和港币发行新股.消息人士并透露,该公司将于9月中之前赴港交所进行上市聆讯,募集资金1亿至1.5亿美元.[ID:nSB1723952]
--面对中国刚刚出炉7月份仍显惨淡的经济数据,全国政协经济委员会副主任郑新立指出,尚未有迹象显示中国经济的拐点会在三季度出现,如果稳增长的政策不加力,中国全年GDP增长7.5%都会有压力.[ID:nSB1722412](完)
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--审校 黄凯
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