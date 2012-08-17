《离岸人民币综述》流动性紧缩及人民币前景疲弱,推升掉期点数至历史新高

记者 陈敏

路透香港8月17日电---离岸人民币市场上不断攀升的筹资成本以及人民币的疲弱前景,已将离岸人民币掉期点数推升至历史新高.若中国经济颓势及离岸资金池紧缩状况不改,这种趋势料会继续.

香港人民币存款连跌五个月直至今年4月,此后两个月环比增幅也不到1%,令该市场的人民币总容量仍较去年6,273亿元的高位低约10%.

而更为多元化的离岸人民币投资和回流渠道,加上一些投资者因人民币走软而对该新兴市场货币意兴阑珊,都令离岸资金池雪上加霜.

流动性收紧推高香港银行间市场的人民币同业拆借利率.以中银香港的报价为例,目前离岸人民币隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK高达3.2%,已与内地同类拆息CHICNYON=CFXS相差无几.

"我觉得到今年年底,香港的人民币存款要达到6,000亿有点难度."澳新银行高级经济师杨宇霆并认为,离岸人民币拆息仍有上行空间.

受筹资成本急剧上升影响,离岸人民币可交收远期掉期点数自8月初以来大幅上涨,一年期掉期CNH1Y=周五已经蹿升至1,405点子的历史新高.

此外,未来数月点心债券发行可能保持频密,因国家发改委此前批准的内地四家国企共计185亿元点心债额度可能会开始使用,从而加剧流动性紧缩状况.

另一方面,中国公布的7月进出口和信贷数据颇令人失望,显示世界第二大经济体仍未回到快速稳定发展轨道.而今年内已经第二个月有少量资本外流,亦增加了人民币的贬值压力.

中国央行本周持续将人民币中间价CNY=PBOC设定在接近八个半月低位,这被视为央行放松对人民币贬值趋势的调控,以支持受海外市场冲击的中国出口商.

一位香港交易员指出,现在在岸和离岸市场更像是一个市场,因为资金流动渠道很大程度上被打通,并且不少金融机构可以在两个市场同时运作.这也是近期两个市场在即期和远期合约方面表现一致的重要原因.

澳新银行在一份报告中称,今年以来人民币兑一篮子货币的升值幅度约为1.5%,使得人民币相对于一篮子货币来说显得有些高估了,相信人民币的升值空间已经十分有限.

本周图表:

离岸人民币同业拆息和掉期点数:link.reuters.com/quv99s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

-----------------------------------------------------

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 28,722.2 87

2. 渣打 14,507.6 49

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 7,055.1 25

5. 巴克莱资本 6,411.7 13

**本周市场动态**

--中国央行公布,7月跨境贸易人民币结算业务发生额为2,441亿元,环比下降6%;直接投资人民币结算量为154亿元.当月对外直接投资(ODI)和外商直接投资(FDI)的人民币发生额分别为12亿元和142亿元.[ID:nSB1720406]

--主权财富基金愈发有兴趣买入中国国内债券,以便获得更多机会涉足中国经济发展,他们一来可以享受不错的收益,二来可以将风险分散至更多货币.挪威主权财富基金周五表示增持中国公债,其对在岸中国资产的持仓已触及配比上限,并仍在尝试进一步增加.[ID:nSB1721550]

--继华夏基金(香港)之后,中国国家外汇管理局再批复两家基金管理公司共计70亿元人民币投资额度,用于发行人民币合格境外机构投资者(RQFII)相关A股交易所交易基金(ETF)产品.南方东英资产管理有限公司和易方达资产管理(香港)有限公司分别于7月27日获批50亿和20亿元额度.[ID:nSH0112527]

--汤森路透旗下IFR援引报导称,内地空调制冷剂制造商梅兰国际将在香港市场上市,以人民币和港币发行新股.消息人士并透露,该公司将于9月中之前赴港交所进行上市聆讯,募集资金1亿至1.5亿美元.[ID:nSB1723952]

--面对中国刚刚出炉7月份仍显惨淡的经济数据,全国政协经济委员会副主任郑新立指出,尚未有迹象显示中国经济的拐点会在三季度出现,如果稳增长的政策不加力,中国全年GDP增长7.5%都会有压力.[ID:nSB1722412](完)

欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击[CNYO/CN]