〔中港新股〕银河证券拟明年上半年在香港和上海IPO,集资10亿美元--IFR

路透香港8月16日电---汤森路透旗下IFR周四援引消息人士称,中国银河证券计划明年上半年在香港和上海首次公开发行(IPO),集资共计10亿美元.

报导称,该公司已邀请银行在下周提供各自建议.而国泰君安已受委任负责其上海IPO部分.(完)