〔中港个股〕中兴通讯称一家港企向法院申请对其破产清算,因工程款纠纷

路透香港8月16日电---全球第五大电信设备制造商--中国中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周四表示,收到一家香港电讯服务公司向香港高等法院提出对中兴通讯及其子公司中兴香港的破产清算申请,因双方涉有工程款支付纠纷.

正面临美国刑事调查的中兴通讯于联交所公告称,与该间Union Eternal Engineering公司就两笔分别为约238万及约67万港元的应付款项存在歧异,Union Eternal向法院要求清算中兴通讯及中兴香港.

公告称,此属一般工程款项支付纠纷,将依据香港法律积极应对.预计此案件不会对集团财务状况及经营造成重大不利影响.

中兴通讯H股收盘升2.88%,表现优于大盘恒生指数.HSI的跌0.45%.(完)

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