香港已公布经济指标--2012/8/16

时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.1 +0.7^ +5.4 2012年6月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +4.3 +5.6 2012年6月 甲类消费物价指数(CPI A) +3.3 +3.8 +5.9 2012年6月 零售值 +11.0 +8.7 +28.8 2012年6月 零售量 +8.5 +5.7 +22.2 -------------------------------------------------------------------------------- *失业率 12月5-7月 4-6月 12年3-5月 11年5-7月 3.2% 3.2% 3.2% 3.4% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年6月 贸易赤字/盈余 -44.7 -35.6 -40.3 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)