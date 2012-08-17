《香港报摘》--经济日报8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
* 要闻版头条:
--中国移动(0941.HK)上半年净利仅升1.5%,核心业务几乎无增长,且利润率跌幅超出预期,令市场大失所望,股价急挫逾5%,单日市值蒸发920亿港元.
* 其他:
--分析师预期,渣打(2888.HK)可能需要拨出5-10亿美元,以便与美国财政部、司法部、联储局、曼哈顿地区检察官达成和解.
--富力地产(2777.HK)董事长李思廉称,中国内外经济环境充满挑战,相信"差别化的调控政策已经摆上国务院的议程".
--因上半年无项目交付,SOHO中国(0410.HK)中期纯利大跌65%至6.13亿元人民币.
--海通证券(6837.HK)(600837.SS)旗下香港上市的海通国际(0655.HK)今年上半年净利按年增长42%,至1.53亿港元.
--加皇投资管理(亚洲)(RBC Investment)向客户提供多个非证监会认可基金的投资意见,却未能确认有关建议是以详尽的分析为依据,及在所有情况下均属合理,被香港证监会谴责及罚款400万港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。