《香港报摘》--经济日报8月17日

* 要闻版头条:

--中国移动(0941.HK)上半年净利仅升1.5%,核心业务几乎无增长,且利润率跌幅超出预期,令市场大失所望,股价急挫逾5%,单日市值蒸发920亿港元.

* 其他:

--分析师预期,渣打(2888.HK)可能需要拨出5-10亿美元,以便与美国财政部、司法部、联储局、曼哈顿地区检察官达成和解.

--富力地产(2777.HK)董事长李思廉称,中国内外经济环境充满挑战,相信"差别化的调控政策已经摆上国务院的议程".

--因上半年无项目交付,SOHO中国(0410.HK)中期纯利大跌65%至6.13亿元人民币.

--海通证券(6837.HK)(600837.SS)旗下香港上市的海通国际(0655.HK)今年上半年净利按年增长42%,至1.53亿港元.

--加皇投资管理(亚洲)(RBC Investment)向客户提供多个非证监会认可基金的投资意见,却未能确认有关建议是以详尽的分析为依据,及在所有情况下均属合理,被香港证监会谴责及罚款400万港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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