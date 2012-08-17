《香港报摘》--信报8月17日

* 头版头条:

--中国内地电讯减价战终于"流血"收场,率先发布业绩的中国移动(0941.HK)手机补贴激增,但每客月均收入却反常地减少,第二季净利意外录得下跌.

* 其他:

--加拿大油砂开发商阳光油砂(2012.HK)正在筹备于多伦多交易所,以介绍形式作第二上市,并希望在今年前完成.公司并正考虑在美国纽约挂牌的可能性.

--鞋类生产商达芙妮(0210.HK)主席陈英杰称,预期今年下半年中国内地鞋类行业竞争持续激烈,存货仍会过多,鞋商会加大折扣力度.

--西部水泥(2233.HK)主席张继民表示,将放慢过去过快的拓展步伐,预计在无任何大型收购及资本开支项目情况下,至2015年的负债比率能由6月底近80%降至25%.

--中国房地产商SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹称,集团将今年全年的销售目标由原来的230亿元人民币降至130亿元;而由年初至今的合约销售已达60亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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