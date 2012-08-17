《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港8月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7568港元HKD=) 美股道琼工业指数DJI>周四收高85.33点,或0.65%,报13,250.11点.因迹象显示德国支持欧洲央行抗击区内危机的努力.[ID:nSB1730092] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 200.580 0.30 28380 15.559 1.82 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.690 0.09 82237 3.317 -0.99 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.740 -7.05 567919 84.921 -2.22 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.550 0.90 99264 21.486 1.35 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.090 1.23 55676 9.858 1.01 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.010 -0.07 39570 7.447 0.50 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.490 0.82 249202 69.020 1.28 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.900 0.40 19552 4.103 0.82 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.590 -1.95 474580 12.093 -0.72 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.980 1.08 24708 12.395 1.27 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.550 1.57 37251 5.536 0.30 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.700 -0.80 3551 3.832 0.05 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.220 -0.75 4433 1.336 -49.21 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.820 2.25 38314 0.282 -0.93 (完) --整理 雷美珍
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