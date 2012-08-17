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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月17日

路透香港8月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7568港元HKD=)

  美股道琼工业指数DJI>周四收高85.33点,或0.65%,报13,250.11点.因迹象显示德国支持欧洲央行抗击区内危机的努力.[ID:nSB1730092]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  200.580    0.30      28380            15.559       1.82
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.690    0.09      82237             3.317      -0.99
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.740   -7.05     567919            84.921      -2.22
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.550    0.90      99264            21.486       1.35
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  127.090    1.23      55676             9.858       1.01
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   96.010   -0.07      39570             7.447       0.50
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.490    0.82     249202            69.020       1.28
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.900    0.40      19552             4.103       0.82
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.590   -1.95     474580            12.093      -0.72
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.980    1.08      24708            12.395       1.27
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.550    1.57      37251             5.536       0.30
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.700   -0.80       3551             3.832       0.05
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.220   -0.75       4433             1.336     -49.21
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.820    2.25      38314             0.282      -0.93 (完)

  --整理 雷美珍

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