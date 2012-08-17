《香港报摘》--其他报纸重要消息8月17日

* 明报:

--中国两大房地产商--富力(2777.HK)及雅居乐(3383.HK)不约而同看淡后市,认为下半年内地楼市仍将有挑战,不会强求加价,但会加大推出楼盘力度,以求尽快回笼资金.

--茂业国际(0848.HK)董事长兼首席执行官黄茂如表示,内地零售市场依然比较困难,下半年茂业同店销售按年会略有增长,但相较年初时制定的10-12%的增长目标大幅减慢.

* 星岛日报:

--香港特首梁振英房屋政策智囊的房委会委员蔡涯棉提出五项纾缓楼价压力措施建议,包括加快审批预售楼花同意书的程序以及出售一千个剩余居屋单位及政府宿舍,以即时增加供应;并对购买第二个物业的非自用买家,增加按揭成数和审批的限制.

--中国燃气(0384.HK)联席董事总经理梁永昌批评,中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)的收购要约实施期限一拖再拖,浪费中燃法律开支,并促请财团如无法调整价格,应该撤回收购建议.

* 苹果日报:

--味千中国(0538.HK)7月营业额按年下跌16.5%,同店营业额亦跌22.5%.

* 东方日报:

--据联交所资料显示,紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)近日获汇控(0005.HK)(HSBA.L)旗下香港资产管理公司入市增持971万股股份,平均每股2.571港元,持股升至5.12%.

* 大公报:

--中国最大私营疏浚企业--翔宇疏浚(0871.HK)总裁刘开进表示,公司未来将重点发展环保疏浚业务,拟在五年内将有关业务比重由现时的20%提升至50%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]