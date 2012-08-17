〔香港个股〕中国电力拟发行新股及可换股债券,筹资共约3亿美元

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港8月17日电---中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)周五称,拟发行新股及可换股债券,筹资共约3亿美元,主要用于未来资本开支及偿还现有借贷.
中国电力在公告中称,按每股2.1港元配售约4.43亿股股份,筹资9.31亿港元.配售价较其周四收盘价2.26港元折让7%,而配售股份相当于扩大后股本7.99%.
公告并称,该公司还拟发行本金总额为11.4亿元人民币之五年期可换股债券,债券年利率为2.75%.初步换股价为2.52港元,可兑换高至约5.53亿股股份,相当于扩大后股本的9.06%.
德意志银行(DBKGn.DE)与瑞信CSGN.VX负责是次发售安排.
中国电力的母公司为中国五大电力集团之一的中国电力投资集团.受惠于水电发电量增加以及电价上升,中国电力于今年上半年的净利按年升33%至5.48亿元人民币.
不过与其竞争对手华能国际(0902.HK)(600011.SS)等公司一样面对负债高企问题,中国电力于6月底止负债比率升至327%,去年底则为319%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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