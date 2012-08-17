〔港报财经评论〕见息开眼息从哪里来--信报8月17日

见息开眼息从哪里来 /习广思

钱作怪.股市持续拉锯,但债市却出现非常惊人抛售,不到一个月,十年美债孳息由1.4厘抽升至1.8厘,交易员形容债市大抛售令人疑惑,因为债市大波动,却未有引起股、汇异样.本来债市大抛售,乃反映资金由安全资产流出,但股票却未见上升,何解?其次,近期股市胶着,但投资级别债券ETF却持续调整,高级企债不避险?何解?回望6月后股市反弹,但美债及LQD持续攀升,债市虽作避险,但”资金逼爆”效应,已经令许多避险资产变得不安全,资金流窜令其价格走势难测,这正是金融市场异变的另一现象.

多得中移动(0941.HK),恒指终打破八日以来的拉锯局面.恒指开市后一度上升至20,151点,但午后受中移动失望业绩拖累,率先跌穿20,000点,尾市因欧洲股市早段疲弱,最低见19,919点,保住几只19,000点收回的熊仔,收报19,962点,下跌89点.大市成交额441亿港元,沽空比率上升12.5%.恒指打破300点上落后,波幅有望拉阔,但昨日大市炒业绩气氛高涨,联想(0992.HK)、腾讯(0700.HK)、达芙妮(0210.HK)、利郎(1234.HK)全因业绩上升,投资者宜进一步为下周中资股业绩高峰期部署.其次,热钱恩物濠赌股上扬,部分因素也是其业绩对板.息从哪里来?美国十年长债近日被抛售后,孳息是2厘不到.撇开个别证券,美国投资级别债券整体孳息约3厘多,因为资金不断抢买,孳息回落.现时标普500指数股息率2.08厘,恒指股息率3.63厘,如果看环球高息股票指数息率,亦不是稍高于4厘.英美日法荷等国短期主权债券孳息跌至近零,扣除通胀后实际利率其实是负数,说明宁可蚀钱都要泊个好码头.

对投资者来说,未来几年应到哪里赚息?买楼收租这件事,正在香港急速涌现.买高质企债,有银士早就深谙此道理,但资金逼爆企债市场,迟早亦有隐忧.近期业绩高峰期,亦可发现部分公司深明业绩不佳,但尽量派高息,来挽留股东信心.无论是传统收息,抑或上市公司息诱都好,息从哪里来.要讲有银士买债的投资转向,一定要留意的公司是华人置业(0127.HK).公司最新半年业绩,市场焦点尽在其澳门地皮的去向,但其证券投组合其实甚具启示性.昔日股市光辉之时,新股当道,大孖沙入重飞之余,更为公开招股站台造势,心水清的投资者应该记得”大刘”正是常客.但是今年2月,有银士接受外国媒体访问时透露,近日主力投资债券,手上持有巴克莱、德意志银行的美元债,平均息率高达10厘.翻查新闻,大刘过去活跃内房债券,恒大(3333.HK)年息高达10厘的一笔美元债,就是由华置买入.(B04)

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市场或转炒不推QE3 /苏子

踏入本周澳元兑美元已成功失守1.05心理关口,纽元兑美元亦已跌破0.8060的支持位.由于澳元兑美元及纽元兑美元向上造好的话,即意味着市场的风险胃纳上升,故同时有利一众高风险资产价格可以跟随造好.不过,却不利美元的走势.而本周开始澳元兑美元及纽元兑美元的回落,某程度已反映市场的风险胃纳亦有所回落,故相信对高风险资产价格的短期走势将构成一定的下调压力.其实,早前澳元兑美元、纽元兑美元以至一众高风险资产价格得以自低位显着上升,全因为一个概念,便是市场深信联储局短期内将有甚高机会启动QE3措施.然而,本周开始澳元兑美元及纽元兑美元自高位回落并且跌破一些短期支持关口的现象,是否已意味着市场炒作QE3即将启动的预期已到了尾声?

一旦市场正式炒作联储局短期内将不会启动QE3措施的话,美国10年期国债息率将有较大机会升回2%关口以上.其实近日美国10年期国债息率已经升至5月16日以来的最高水平,目前已见在1.81%以上.而美债息率的回升,将有助美元造好.此外,近日美国及日本间的息差亦因为美债息率回升而扩大,使过去一直表现坚挺的日圆亦有见顶回落的迹象,并因此令美元兑日圆出现近期难得一见的明显上升势头.昨天欧洲入市后,美元兑日圆一度高见79.36水平,此高位已经突破50天及200天SMA阻力,故技术上看,美元兑日圆已呈现转势向上的迹象.目前美元兑日圆较为重要的阻力位为100天SMA的79.71阻力,如顺利突破并在之上收市,相信有力突破80心理关口,随后朝着20周保历加通道的81.55顶部阻力迈进.

如美元兑日圆稍后可以顺利突破20周保历加通道顶部阻力收市,相信随后日圆的跌幅将较澳元及纽元凌厉得多.毕竟日本国内目前的政治因素对日圆的走势亦给看淡的投资者一个绝佳的造淡藉口,例如日本首相野田佳彦在面对反对党的进逼下,已经暗示可能在今年10月把国会解散,并在11月提早举行大选.若配合在日圆汇价下跌的同时,美元整体走势亦能向上作出重大突破的话,相信未来汇市之”升”将是美元兑日圆.(B10)