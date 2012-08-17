〔港报财经评论〕港股上落区可能下移--经济日报8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
港股上落区可能下移 /林瑞芬
“启德”台风来袭,港股回落,下跌89点至19,962收市,怕且有市场人士忧今早个市会因风暴停开而先行离场.中移动(0941.HK)业绩逊预期是找个藉口来力压期指.情况一如7月23日香港挂八号风球前,当日恒指急挫588点避风.大市昨先升后挫,沽空额55亿港元,总成交额为441.6亿港元,沽空比率12.5%,稍增.从没对中移动业绩抱有期望.截至今年6月底止,集团纯利按年增仅1.5%至622亿港元,按年同比及按季同比都是低于市场预期,以汤森路透综合预估中期获利630亿港元,实际相差8亿港元.按彭博综合预估为356亿港元,实际相差12亿港元,也非大大不如人意.中国内地电讯市场竞争激烈不是今日才知道,为何昨有如此强烈负面反应,说穿了揣测都是好淡双方博弈的结果.看淡的投资者难得持有把柄,尝试造淡中移动,一试得手.中移动近月作大市定海神针,眼见有试红底股之势,昨突然因业绩被指逊预期而急挫5%至86.85港元,对即市大市的维稳气氛确有影响,显示看淡的投资者正尝试突袭,下移即市上落区.今若恒指还未能重夺20,000大关,将近两周的20,000-20,300上落区间,下移到19,700-20,000再等救市消息.
对中移动中期趋变红底股的看法不变,因为目下论巨企维稳盈利及派发股息的数目不多,保守投资组合之选择不多,除非环球经济突然前途一片光明,不然该股对长线投资基金经理来讲还有持有原因.短线被看淡的投资者发难捱沽,初步支持参考位近85港元.炒家借上市公司企绩炒作,可谓层出不穷,腾讯(0700.HK)业绩前被狂沽,以为业绩不会标青,但结果不是.昨挟空仓而急升6.3%至244.6港元,一举突破240港元关键阻力.同样,绩优的联想(0992.HK)在绩前亦先受压,昨藉绩优反弹6.3%至6.6港元.绩前价走弱,诱淡出击再挟空,两股经典.相反,绩前价升,诱多出击再挟多些,中移动及利丰(0494.HK)都算近期经典.
8月至今来讲,无论升市与跌市,交投400多亿港元,归边站等9月决定性消息的不少,年底前的恒指水平在那里都暂时好难有方向.参考证券商摩根士丹利发表报告,就下调恒生指数今年底目标4%,由23,600降至22,600,国企指数目标则由13,400调低至12,200,下调幅度近9%.另大摩亦将预测恒指明年底目标价24,800,国指目标13,500.年底前港股走向,主要关键还是要观望着欧盟如何解困重债国,中国内地第四季经济又是否确认见底反弹.跟进德国总理默克尔将于8月24日与希腊总理会面,9月6日亦会与西班牙总理会面.(003)
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调控不手软,内房不明朗 /余少文
中国内地楼市虽然回暖,但内房股上半年盈利跌多升少,加上中国明确指出楼市调控不手软,相信楼价仍有下调空间,因为今年以至明年业绩带来不明朗因素,惟在行业整合下,行业龙头股仍有其优势.A股继续偏弱,国企指数也两连跌,昨日跌37点或0.4%,收9,741点,成交额降至77亿港元,40%主板H股逆市上升,内银股继续左右大市.至于红筹指数虽受到中国移动(0941.HK)绩差而急挫影响,但联想集团(0992.HK)绩优而逆市造好,抵销中移动大部分跌幅,指数最后只跌20点或0.5%,收3,864点,成交额增加至62亿港元,当中56%来自中移动.早前指出中移动反弹成交不配合,小心回调,而日前却放量见1年高位,但其昨日中午公布上半年盈利只升1.5%至622亿元人民币,较市场预期3%为低,导致股价急跌5%,收86.85港元,不排除调整未结束,持股者宜推高止赚位或严守止蚀位.
除了中移动业绩欠佳外,昨日多只内房股公布中期业绩,富力地产(2777.HK)、SOHO中国(0410.HK)和雅居乐(3383.HK)等盈利倒跌1%-65%不等,SOHO中国表现最差,盈利跌65%至6亿港元,中期息0.12港元.富力则跌35%至13亿港元,中期息0.1港元.雅居乐只跌1%至21亿港元,中期息0.145港元.至于远洋地产(3377.HK)盈利虽升10%至12亿港元,但每股盈利却跌1%至0.152港元,中期息6港仙.如连同已公布业绩的内房股,盈利跌多升少,表现最好是中国海外(0688.HK)系,中海外更是目前已公布业绩内房股中拥有最多土地储备,截至6月底达3,436万平方米.但内房股在上半年并没有积极增加土储,如中海外6月底止较去年底还少了9万平方米,远洋也减少49万平方米,富力基本没有变化,雅居乐增加29万平方米,反映发展商上半年仍在观望房地产政策,担心出现不利地产市场的变化.
中国内地楼市近期回暖,楼价也反弹,内房股市帐率普遍降至1倍,可对内房股带来支持,但中国明确表态调控楼市不手软,扩大房产税会是主要措施,相信地产商会继续去库存.因为中期业绩所见,截至6月底止待售物业价值较去年底有不同程度增加,中海外升9%至1,034亿港元,远洋增加7%至65亿港元,SOHO中国上升20%至280亿港元,雅居乐急增50%至54亿港元,若然要继续减价促销,今年下半年业绩不宜有太大期望外,明年业绩也会受影响.(010)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。