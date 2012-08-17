〔港报财经评论〕港股上落区可能下移--经济日报8月17日

港股上落区可能下移 /林瑞芬

“启德”台风来袭,港股回落,下跌89点至19,962收市,怕且有市场人士忧今早个市会因风暴停开而先行离场.中移动(0941.HK)业绩逊预期是找个藉口来力压期指.情况一如7月23日香港挂八号风球前,当日恒指急挫588点避风.大市昨先升后挫,沽空额55亿港元,总成交额为441.6亿港元,沽空比率12.5%,稍增.从没对中移动业绩抱有期望.截至今年6月底止,集团纯利按年增仅1.5%至622亿港元,按年同比及按季同比都是低于市场预期,以汤森路透综合预估中期获利630亿港元,实际相差8亿港元.按彭博综合预估为356亿港元,实际相差12亿港元,也非大大不如人意.中国内地电讯市场竞争激烈不是今日才知道,为何昨有如此强烈负面反应,说穿了揣测都是好淡双方博弈的结果.看淡的投资者难得持有把柄,尝试造淡中移动,一试得手.中移动近月作大市定海神针,眼见有试红底股之势,昨突然因业绩被指逊预期而急挫5%至86.85港元,对即市大市的维稳气氛确有影响,显示看淡的投资者正尝试突袭,下移即市上落区.今若恒指还未能重夺20,000大关,将近两周的20,000-20,300上落区间,下移到19,700-20,000再等救市消息.

对中移动中期趋变红底股的看法不变,因为目下论巨企维稳盈利及派发股息的数目不多,保守投资组合之选择不多,除非环球经济突然前途一片光明,不然该股对长线投资基金经理来讲还有持有原因.短线被看淡的投资者发难捱沽,初步支持参考位近85港元.炒家借上市公司企绩炒作,可谓层出不穷,腾讯(0700.HK)业绩前被狂沽,以为业绩不会标青,但结果不是.昨挟空仓而急升6.3%至244.6港元,一举突破240港元关键阻力.同样,绩优的联想(0992.HK)在绩前亦先受压,昨藉绩优反弹6.3%至6.6港元.绩前价走弱,诱淡出击再挟空,两股经典.相反,绩前价升,诱多出击再挟多些,中移动及利丰(0494.HK)都算近期经典.

8月至今来讲,无论升市与跌市,交投400多亿港元,归边站等9月决定性消息的不少,年底前的恒指水平在那里都暂时好难有方向.参考证券商摩根士丹利发表报告,就下调恒生指数今年底目标4%,由23,600降至22,600,国企指数目标则由13,400调低至12,200,下调幅度近9%.另大摩亦将预测恒指明年底目标价24,800,国指目标13,500.年底前港股走向,主要关键还是要观望着欧盟如何解困重债国,中国内地第四季经济又是否确认见底反弹.跟进德国总理默克尔将于8月24日与希腊总理会面,9月6日亦会与西班牙总理会面.(003)

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调控不手软,内房不明朗 /余少文

中国内地楼市虽然回暖,但内房股上半年盈利跌多升少,加上中国明确指出楼市调控不手软,相信楼价仍有下调空间,因为今年以至明年业绩带来不明朗因素,惟在行业整合下,行业龙头股仍有其优势.A股继续偏弱,国企指数也两连跌,昨日跌37点或0.4%,收9,741点,成交额降至77亿港元,40%主板H股逆市上升,内银股继续左右大市.至于红筹指数虽受到中国移动(0941.HK)绩差而急挫影响,但联想集团(0992.HK)绩优而逆市造好,抵销中移动大部分跌幅,指数最后只跌20点或0.5%,收3,864点,成交额增加至62亿港元,当中56%来自中移动.早前指出中移动反弹成交不配合,小心回调,而日前却放量见1年高位,但其昨日中午公布上半年盈利只升1.5%至622亿元人民币,较市场预期3%为低,导致股价急跌5%,收86.85港元,不排除调整未结束,持股者宜推高止赚位或严守止蚀位.

除了中移动业绩欠佳外,昨日多只内房股公布中期业绩,富力地产(2777.HK)、SOHO中国(0410.HK)和雅居乐(3383.HK)等盈利倒跌1%-65%不等,SOHO中国表现最差,盈利跌65%至6亿港元,中期息0.12港元.富力则跌35%至13亿港元,中期息0.1港元.雅居乐只跌1%至21亿港元,中期息0.145港元.至于远洋地产(3377.HK)盈利虽升10%至12亿港元,但每股盈利却跌1%至0.152港元,中期息6港仙.如连同已公布业绩的内房股,盈利跌多升少,表现最好是中国海外(0688.HK)系,中海外更是目前已公布业绩内房股中拥有最多土地储备,截至6月底达3,436万平方米.但内房股在上半年并没有积极增加土储,如中海外6月底止较去年底还少了9万平方米,远洋也减少49万平方米,富力基本没有变化,雅居乐增加29万平方米,反映发展商上半年仍在观望房地产政策,担心出现不利地产市场的变化.

中国内地楼市近期回暖,楼价也反弹,内房股市帐率普遍降至1倍,可对内房股带来支持,但中国明确表态调控楼市不手软,扩大房产税会是主要措施,相信地产商会继续去库存.因为中期业绩所见,截至6月底止待售物业价值较去年底有不同程度增加,中海外升9%至1,034亿港元,远洋增加7%至65亿港元,SOHO中国上升20%至280亿港元,雅居乐急增50%至54亿港元,若然要继续减价促销,今年下半年业绩不宜有太大期望外,明年业绩也会受影响.(010)