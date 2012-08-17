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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 09:32 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高0.5%,汇丰控股上涨

路透香港8月17日电---香港股市周五开盘上涨,受金融股涨势拉抬,其中汇丰控股(0005.HK)对大盘构成最大提振.

恒生指数.HSI开高0.5%,报20,057.3点.

恒生国企指数.HSCE开高0.7%.(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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