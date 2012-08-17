〔港报社评〕等待突破顺势而行--信报8月17日

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
中移动昨日公布上半年业绩,纯利录得622亿元人民币,按年上升仅1.5%,属市场预期下限,带动恒指下午跌幅扩大,报收19,962点,跌穿2万点关口和10天平均线.大市连跌两天,走势明显转弱,技术上,大有机会回补上周一的上升裂口19,673点至19,966,有待整固.
大市短期内缺乏方向,主要是外围与内地经济数据好坏参差,无论美国、欧洲和中国,都没有突破性的发展,大家都在等待和观望,故此市场交投淡静,成交萎缩,只在窄幅波动.
美国本周公布的经济数据,普遍较市场预期为佳.美国经济有转好迹象,可望带动第三季经济增长,却令市场对联储局9月会议后推出QE3的预期落空.不过,美国失业率仍然高企,而大选在即,奥巴马要连任,肯定要推出刺激经济、制造就业措施,因而形成好淡争持之局.
欧洲方面,主要是德拉吉用央行和ESM联手购买主权国国债和二级债券的计划,有待德国9月国会通过.虽然德国一直反对买债计划,但德国最新公布第二季GDP按季上升0.3%,较市场预期的0.2%为佳,主要是出口带动所致.
内地方面,A股上周反弹后再度破底,散户对A股已信心尽失,纷纷取消账户离场.最要命的是,随着人民币贬值预期升温,资金外流情况日益严重.目前,内地金融市场的流动性大量收缩,人行最近一连多日只以逆回购纾缓银行间的流动性压力,却迟迟没有放宽银根行动.
“十八大”前夕,温总理再度明言经济未稳固,困难仍会持续,只强调内地“有条件、有能力”实现今年经济增长目标.现时钓鱼台主权争拗又再升温,中日矛盾加剧,在内外交困下,恐怕中央短期内也拿不出什么大动作来.
然而,内地资金外流却可能有利港股,但上升动力却不一定来自国企和中资股票,因为内地企业盈利能力已今非昔比.今年1至7月,国有企业累计实现利润总额同比下降13.2%,存货同比却增长17.8%.反而升市若现,极大可能由本港传统的蓝筹尤其是地产股带动.目前,恒指技术上无论周线图或月线图皆呈现三角形待变格局.有势不如乘势,一旦港股向上或向下突破,投资者便应该知所依归.(A02)
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路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)