〔港报社评〕钓岛争议,中日同样承受民族主义压力--明报8月17日

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
“启丰二号”保钓船成功登陆钓鱼岛,在大陆和日本民间激化了许多人的民族主义情绪,中日政府处理此事时,不应该忽略对方人民的可能反应.中国对日本在钓岛的作为,处处忍让,已经不为人民接受.中国政府对于钓岛,不能再太软弱地忍让下去,必须有理有节地与日本周旋,打破日本实际控制钓鱼岛的局面.
近年来,日本政府就钓岛问题,与极右政客唱双簧,对中国步步进逼,激发了日本的民族主义,认为“占领尖阁列岛”在望.但是“启丰二号”冲抵钓鱼岛的浅滩,日本这股民气宛如刺穿了的皮球,对最新支持率跌至不足20%的野田内阁,情况是雪上加霜.
这次保钓事件,在中国方面,除了惊醒中国政府,更再次燃点了中国人民对日本的敌忾同仇.日本政府若只看到自己的民族主义,罔顾中国也有民族主义,就要有事态发展至不可收拾地步的准备.
大陆网民除了枪口对外,中国政府也备受批评,不少人认为,日本在钓岛嚣横跋扈,是中国政府过于软弱,一味忍让,以至养痈为患的结果.大陆官方应该感受到民对政府处理钓岛问题的失望和愤怒,若不适当调整,这股民气对政权的冲击,不可小觑.
在钓岛问题和侵华罪孽困扰下,中国勿再一味忍让,追求一厢情愿的中日友好关系,因为从目前情况看来,日中友好根本不是日本的外交目标.就钓岛问题,我们重申:中国政府应该想方设法,打破日本实际控制钓鱼岛的局面,才是负责任和对得起炎黄子孙的做法.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)