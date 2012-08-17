〔港报社评〕日如意算盘打不响,非法拘捕记者更荒谬--文汇报8月17日

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
本港保钓人士成功登上钓鱼岛宣示主权,被日本当局非法拘留,其中拘捕记者更为罕见,激起了两岸四地和全球华侨华人的极大愤慨和抗议.日本必须立即无条件释放保钓人士.如果日方一意孤行,想再玩弄一次“国内法”的把戏,必将受到中方更加严厉的回击.
日本所谓“依法”处理中国赴钓鱼岛宣示主权的中国公民,其如意算盘是,通过启动日本“国内法”,对登岛中国公民执行所谓“司法程式”,企图达到宣示对钓鱼岛“主权”和“实际控制”的目的.面对中国扞卫主权和保护公民合法权益的意志和决心,日本玩弄“国内法”的如意算盘打不响.中国政府已通过外交途径,要求日方确保14位中国公民的安全并立即无条件放人.这是明确无误的信号,日方别无选择.
值得注意的是,日本还拘捕了随船采访的电视台记者.中国记者在自己领土上进行采访根本无需日本批准.日本非法拘捕记者,践踏新闻自由的荒谬行为,在世界上是罕见的,必须作出强烈谴责.
本港保钓人士登陆钓鱼岛宣示主权,以实际行动维护国家主权和领土完整,获得海内外炎黄子孙的大力支持.日本非法拘捕保钓人士,遭到两岸四地的强烈反对.与此同时,民间也掀起了声势浩大的反日保钓行动.内地多个大城市爆发大规模的反日示威,抗议日本拘捕保钓人士.全球华人爱国热情高涨,显现出强大的保家卫国决心和力量.这也是一次生动的爱国主义教育.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)