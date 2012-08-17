〔港报社评〕中日钓岛博弈,民情要有放有收--经济日报8月17日

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
保钓人士抢滩登钓鱼岛后被日方扣留,中日博弈已进新阶段,惟两国政府此刻显不欲闹翻,故保钓人士在短期内获释问题不大.事态未来发展关键,将端视中日政府虽要用民气立威,又不致令民族主义失控,使两国强烈碰撞.
中日政府反应克制,显不愿让事态再扩大,均有意高高举起、轻轻放下,此因两国政府已各取所需.中方借民间保钓人士抢滩登岛,已向日本政府强烈示警,同时回应民间保钓呼声.日方则借在钓岛拘捕保钓人士,向国民及国际展示正对钓岛施行实质管治.
惟就算日方放人,亦不代表中日对峙就此落幕,因中日国内因此事件触发而高涨的民族主义情绪,才是最难控制又对事态发展最为关键.日本首相野田佳彦民望低迷,令野田有需要借在钓岛逞强挽民望、挡住内部政治逼宫,他对国内右翼自然不会强硬压制.惟他欲借用民气,又要不被右翼牵鼻子走,难度甚高.
日本在钓岛作浪兴风,北京对内地反日的民族情绪自然难以大力抑压,否则民众会将矛头转指向中央.中央关键是如何有放有收,既善用民气,又不会倒过来迫使政府走向中日强烈冲突的方向.
钓岛是中国固有领土,日本近日公然在钓岛生事,显是出于国内政治考量,惟正如上述,中日已各取所需,最理想结果是见好就收,但能否做到,则端视两国政府如何应对正日益高涨的民族主义情绪,否则失控擦枪走火,中日两国恐怕都是输家.(A06)
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路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)