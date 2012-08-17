〔港报社评〕助运动员读书有成--星岛日报8月17日

全港64,000个通过联招报考大学的学生,今天得悉取录结果,当中有两名优秀运动员可以进入香港大学读医科,显示运动和读书并非对立.

近年家长比以前注重培养子女的运动兴趣和技能,原因包括学校收生兼顾学业成绩和课外活动技能,一些运动出色的青少年,还会成为名校“挖角”对象.

无论家长基于甚么原因发掘子女的运动才能,客观效果是下一代参与运动普及化,为从中发掘精英运动员提供了广阔基础.但是,上到精英培训的层面,需要较长较密的训练时间,往往与学校正规课程或温书时间产生冲突,家长和学生面对艰难抉择.

美国“运动医学学院期刊”去年发表一项大学研究,研究人员得出运动员专注力强和思路较快的结论,理由可能是比赛训练要求产生的结果,另一个可能是他们本身有这些条件,才得以晋身运动员.这都是传统家长心中的有利读书条件.

运动员可以做专注用功,脑筋又转得快的大学生.本港发展精英运动需要大量配套,包括运动医学和心理辅导,处理及防范运动员劳损,以及务求运动员比赛时处于最佳身心状态.相关学系取录精英运动员,享有理论和实际相结合的较佳条件,他们参与处理心理压力和培养组织和领导才能的学习和研究,毕业后可以在广泛范畴发展所长贡献社会.(A06)