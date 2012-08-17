〔港报社评〕助运动员读书有成--星岛日报8月17日

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
全港64,000个通过联招报考大学的学生,今天得悉取录结果,当中有两名优秀运动员可以进入香港大学读医科,显示运动和读书并非对立.
近年家长比以前注重培养子女的运动兴趣和技能,原因包括学校收生兼顾学业成绩和课外活动技能,一些运动出色的青少年,还会成为名校“挖角”对象.
无论家长基于甚么原因发掘子女的运动才能,客观效果是下一代参与运动普及化,为从中发掘精英运动员提供了广阔基础.但是,上到精英培训的层面,需要较长较密的训练时间,往往与学校正规课程或温书时间产生冲突,家长和学生面对艰难抉择.
美国“运动医学学院期刊”去年发表一项大学研究,研究人员得出运动员专注力强和思路较快的结论,理由可能是比赛训练要求产生的结果,另一个可能是他们本身有这些条件,才得以晋身运动员.这都是传统家长心中的有利读书条件.
运动员可以做专注用功,脑筋又转得快的大学生.本港发展精英运动需要大量配套,包括运动医学和心理辅导,处理及防范运动员劳损,以及务求运动员比赛时处于最佳身心状态.相关学系取录精英运动员,享有理论和实际相结合的较佳条件,他们参与处理心理压力和培养组织和领导才能的学习和研究,毕业后可以在广泛范畴发展所长贡献社会.(A06)
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路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)