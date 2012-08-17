〔表格〕中国内地房地产商7月销售表现

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透香港8月17日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年7月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 7月 6月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 广州富力 (2777.HK) 23.7 27.78 -14.7% 170.15 320 世茂房地产 (0813.HK) 40.17 60.34 -33.4% 265.25 307 万科 (000002.SZ) 103.9 133.2 -22% 729.3 未有透露 合景泰富 (1813.HK) 10.6 12.13 -12.6% 64.2 120 中渝置地 (1224.HK) 5.71 6.58 -13.2% 33.87 68 保利地产 (600048.SS) 90.93 155.15 -41.4% 593.89 未有透露 金地集团 (600383.SS) 25.7 35.6 -27.8% 160.3 310 中国海外 (0688.HK) 101.1 148.4 -31.9% 752.6 1,000^^^ *碧桂园 (2007.HK) 47.5 45 +5.6% 220.9 432^ *恒大地产 (3333.HK) 82.4 82.2 +0.24% 432.8 800 *龙湖地产 (0960.HK) 30.7 45.4 -32.4% 205.3 390 *雅居乐 (3383.HK) 21.2 31.5 -32.7% 161.8 315^^ 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147] * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)