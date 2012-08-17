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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 10:01 BJT

〔表格〕中国内地房地产商7月销售表现

路透香港8月17日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年7月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                            7月      6月     按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
  广州富力   (2777.HK)      23.7     27.78    -14.7%       170.15       320   
  世茂房地产 (0813.HK)      40.17    60.34    -33.4%       265.25       307
  万科     (000002.SZ)      103.9    133.2    -22%         729.3        未有透露
  合景泰富   (1813.HK)      10.6     12.13    -12.6%       64.2         120 
  中渝置地   (1224.HK)      5.71     6.58     -13.2%       33.87        68
  保利地产 (600048.SS)      90.93    155.15   -41.4%       593.89       未有透露 
  金地集团 (600383.SS)      25.7     35.6     -27.8%       160.3        310
  中国海外   (0688.HK)      101.1    148.4    -31.9%       752.6        1,000^^^
 *碧桂园     (2007.HK)      47.5     45       +5.6%        220.9        432^
 *恒大地产   (3333.HK)      82.4     82.2     +0.24%       432.8        800
 *龙湖地产   (0960.HK)      30.7     45.4     -32.4%       205.3        390  
 *雅居乐     (3383.HK)      21.2     31.5     -32.7%       161.8        315^^


  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
     * 为已更新. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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