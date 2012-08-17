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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 11:25 BJT

(重发)《香港重要政经日程》--8月17日-8月22日

=====================今日香港主要政经消息==========================

8月17日(周五)

-- 招商银行(3968.HK)公布中期业绩.

-- 中国太保(2601.HK)公布中期业绩.

-- 华润创业(0291.HK)公布中期业绩.

-- 华润置地(1109.HK)公布中期业绩.

-- 重庆农商行(3618.HK)公布中期业绩.

-- 龙湖地产(0960.HK)公布中期业绩.

-- 凤凰卫视(2008.HK)公布中期业绩.

-- 招金矿业(1818.HK)公布中期业绩.

-- 中信大锰(1091.HK)公布中期业绩.

-- 好孩子(1086.HK)公布中期业绩.

-- 江苏宁沪(0177.HK)公布中期业绩.

-- 鹰君(0041.HK)公布中期业绩.

-- 合景泰富(1813.HK)公布中期业绩.

-- 深圳高速公路(0548.HK)公布中期业绩.

-- 中石化冠德(0934.HK)公布中期业绩.

-- 中国外运(0598.HK)公布中期业绩.

-- 魏桥纺织(2698.HK)公布中期业绩.

-- 天能动力(0819.HK)公布中期业绩.

-- 港华燃气(1083.HK)公布中期业绩.

--09:00 中国钼业(3993.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:30 专业旅运(1235.HK)周年股东大会.

--10:30 德祥地产(0199.HK)周年股东大会.

--11:00 金利丰(1031.HK)周年股东大会.

*--13:00 创科实业(0669.HK)业绩记者会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

8月20日(周一)

-- 华润电力(0836.HK)公布中期业绩.

-- 大唐发电(0991.HK)公布中期业绩.

-- 合和(0054.HK)公布中期业绩.

-- 中国财险(2328.HK)公布中期业绩.

-- 康师傅(0322.HK)公布中期业绩.

-- 永晖焦煤(1733.HK)公布中期业绩.

-- 中升控股(0881.HK)公布中期业绩.

-- 申洲国际(2313.HK)公布中期业绩.

-- 神冠(0829.HK)公布中期业绩.

-- 合和基建(0747.HK)公布中期业绩.

-- 海天国际(1882.HK)公布中期业绩.

-- 香港中旅(0308.HK)公布中期业绩.

-- 中国包装集团(0572.HK)公布中期业绩.

-- 首创置业(2868.HK)公布中期业绩.

-- 中海石油化学(3983.HK)公布中期业绩.

--09:00 大唐发电(0991.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:00 碧生源(0926.HK)股东特别大会.

--10:00 宏安(1222.HK)特别股东大会.

--10:00 美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 重庆农商行(3618.HK)业绩记者会.

--11:15 中国太保(2601.HK)业绩记者会.

--11:30 好孩子(1086.HK)业绩记者会.

--14:30 银基集团(0886.HK)周年股东大会.

--16:00 深圳高速(0548.HK)业绩记者会.

--16:15 哈尔滨电气(1133.HK)业绩记者会.

8月21日(周二)

-- 公布7月份消费物价指数(CPI).

-- 百丽国际(1880.HK)公布中期业绩.

-- 中煤能源(1898.HK)公布中期业绩.

-- 中海油田服务(2883.HK)公布中期业绩.

-- 中海发展(1138.HK)公布中期业绩.

-- 香港中华煤气(0003.HK)公布中期业绩.

-- 361度国际(1361.HK)公布中期业绩.

-- 亚洲金融(0662.HK)公布中期业绩.

-- 中国光大控股(0165.HK)公布中期业绩.

-- 中国熔盛重工(1101.HK)公布中期业绩.

-- 东方电气(1072.HK)公布中期业绩.

-- 东岳集团(0189.HK)公布中期业绩.

-- 金鹰商贸(3308.HK)公布中期业绩.

-- 海尔电器(1169.HK)公布中期业绩.

-- 亨得利(3389.HK)公布中期业绩.

-- 华能新能源(0958.HK)公布中期业绩.

-- 巨腾国际(3336.HK)公布中期业绩.

-- 上海医药(2607.HK)公布中期业绩.

-- 惠理集团(0806.HK)公布中期业绩.

--09:00 安徽海螺水泥(0914.HK)在中国举行股东特别大会.

*--11:20 香港中旅(0308.HK)业绩记者会.

*--16:30 亚洲金融(0662.HK)业绩记者会.

*8月22日(周三)

-- 中国电信(0728.HK)公布中期业绩.

-- 中国南车(1766.HK)公布中期业绩.

-- 吉利汽车(0175.HK)公布中期业绩.

-- 恒基地产(0012.HK)公布中期业绩.

-- 李宁(2331.HK)公布中期业绩.

-- 国药控股(1099.HK)公布中期业绩.

-- 中兴通讯(0763.HK)公布中期业绩.

-- 电视广播(0511.HK)公布中期业绩.

-- 大酒店(0045.HK)公布中期业绩.

-- 冠捷科技(0903.HK)公布中期业绩.

-- 利邦(0891.HK)公布中期业绩.

-- 联邦制药(3933.HK)公布中期业绩.

-- 远东宏信(3360.HK)公布中期业绩.

-- 中国忠旺(1333.HK)公布中期业绩.

-- 味千中国(0538.HK)公布中期业绩.

--10:30 百丽国际(1880.HK)业绩记者会.

--11:30 六福集团(0590.HK)周年股东大会.

--15:00 中煤能源(1898.HK)业绩记者会.

--17:30 中国光大控股(0165.HK)业绩记者会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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