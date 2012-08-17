(重发)《香港重要政经日程》--8月17日-8月22日

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
=====================今日香港主要政经消息==========================
8月17日(周五)
-- 招商银行(3968.HK)公布中期业绩.
-- 中国太保(2601.HK)公布中期业绩.
-- 华润创业(0291.HK)公布中期业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布中期业绩.
-- 重庆农商行(3618.HK)公布中期业绩.
-- 龙湖地产(0960.HK)公布中期业绩.
-- 凤凰卫视(2008.HK)公布中期业绩.
-- 招金矿业(1818.HK)公布中期业绩.
-- 中信大锰(1091.HK)公布中期业绩.
-- 好孩子(1086.HK)公布中期业绩.
-- 江苏宁沪(0177.HK)公布中期业绩.
-- 鹰君(0041.HK)公布中期业绩.
-- 合景泰富(1813.HK)公布中期业绩.
-- 深圳高速公路(0548.HK)公布中期业绩.
-- 中石化冠德(0934.HK)公布中期业绩.
-- 中国外运(0598.HK)公布中期业绩.
-- 魏桥纺织(2698.HK)公布中期业绩.
-- 天能动力(0819.HK)公布中期业绩.
-- 港华燃气(1083.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国钼业(3993.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 专业旅运(1235.HK)周年股东大会.
--10:30 德祥地产(0199.HK)周年股东大会.
--11:00 金利丰(1031.HK)周年股东大会.
*--13:00 创科实业(0669.HK)业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月20日(周一)
-- 华润电力(0836.HK)公布中期业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布中期业绩.
-- 合和(0054.HK)公布中期业绩.
-- 中国财险(2328.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布中期业绩.
-- 永晖焦煤(1733.HK)公布中期业绩.
-- 中升控股(0881.HK)公布中期业绩.
-- 申洲国际(2313.HK)公布中期业绩.
-- 神冠(0829.HK)公布中期业绩.
-- 合和基建(0747.HK)公布中期业绩.
-- 海天国际(1882.HK)公布中期业绩.
-- 香港中旅(0308.HK)公布中期业绩.
-- 中国包装集团(0572.HK)公布中期业绩.
-- 首创置业(2868.HK)公布中期业绩.
-- 中海石油化学(3983.HK)公布中期业绩.
--09:00 大唐发电(0991.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 碧生源(0926.HK)股东特别大会.
--10:00 宏安(1222.HK)特别股东大会.
--10:00 美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 重庆农商行(3618.HK)业绩记者会.
--11:15 中国太保(2601.HK)业绩记者会.
--11:30 好孩子(1086.HK)业绩记者会.
--14:30 银基集团(0886.HK)周年股东大会.
--16:00 深圳高速(0548.HK)业绩记者会.
--16:15 哈尔滨电气(1133.HK)业绩记者会.
8月21日(周二)
-- 公布7月份消费物价指数(CPI).
-- 百丽国际(1880.HK)公布中期业绩.
-- 中煤能源(1898.HK)公布中期业绩.
-- 中海油田服务(2883.HK)公布中期业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布中期业绩.
-- 香港中华煤气(0003.HK)公布中期业绩.
-- 361度国际(1361.HK)公布中期业绩.
-- 亚洲金融(0662.HK)公布中期业绩.
-- 中国光大控股(0165.HK)公布中期业绩.
-- 中国熔盛重工(1101.HK)公布中期业绩.
-- 东方电气(1072.HK)公布中期业绩.
-- 东岳集团(0189.HK)公布中期业绩.
-- 金鹰商贸(3308.HK)公布中期业绩.
-- 海尔电器(1169.HK)公布中期业绩.
-- 亨得利(3389.HK)公布中期业绩.
-- 华能新能源(0958.HK)公布中期业绩.
-- 巨腾国际(3336.HK)公布中期业绩.
-- 上海医药(2607.HK)公布中期业绩.
-- 惠理集团(0806.HK)公布中期业绩.
--09:00 安徽海螺水泥(0914.HK)在中国举行股东特别大会.
*--11:20 香港中旅(0308.HK)业绩记者会.
*--16:30 亚洲金融(0662.HK)业绩记者会.
*8月22日(周三)
-- 中国电信(0728.HK)公布中期业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布中期业绩.
-- 吉利汽车(0175.HK)公布中期业绩.
-- 恒基地产(0012.HK)公布中期业绩.
-- 李宁(2331.HK)公布中期业绩.
-- 国药控股(1099.HK)公布中期业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布中期业绩.
-- 电视广播(0511.HK)公布中期业绩.
-- 大酒店(0045.HK)公布中期业绩.
-- 冠捷科技(0903.HK)公布中期业绩.
-- 利邦(0891.HK)公布中期业绩.
-- 联邦制药(3933.HK)公布中期业绩.
-- 远东宏信(3360.HK)公布中期业绩.
-- 中国忠旺(1333.HK)公布中期业绩.
-- 味千中国(0538.HK)公布中期业绩.
--10:30 百丽国际(1880.HK)业绩记者会.
--11:30 六福集团(0590.HK)周年股东大会.
--15:00 中煤能源(1898.HK)业绩记者会.
--17:30 中国光大控股(0165.HK)业绩记者会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)