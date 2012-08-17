〔香港经济〕7月提交破产呈请书数目按月减少7.4%,按年则增8.4%

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港8月17日电---香港破产管理署周五公布数据,今年7月份提交破产呈请书的数目为699宗,按月减少7.4%,按年则增加8.4%.
根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,7月份发出接管/破产令的数目为799宗,按月和按年分别上升12.2%及24.5%
香港今年5-7月的失业率持平于3.2%.此外,政府稍早将2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅,由原来的1-3%修订为1-2%.[ID:nSH0112657](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。