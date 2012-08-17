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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘涨0.8%,脱离两周低点

路透香港8月17日电---香港股市周五收高0.8%,从两周低点反弹,德国总理梅克尔发表支持欧洲央行的言论之后,缓解了人们对欧债危机的忧虑,风险资产全线上涨,港股因而受惠.

香港恒生指数.HSI收报20,116.1点,本周下跌0.1%,为三周来首周下跌.恒生国企指数.HSCE收高0.9%,报9,831.1点.本周下跌0.7%.

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